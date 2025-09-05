Фото: полиция

В одном из районов Сумской области ударный беспилотник самолетного типа попал в железнодорожный путь, но не взорвался

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники установили, что дрон был снаряжен сразу двумя боевыми частями – фугасной (часть противотанковой мины) и термобаричной. Они могли повлечь за собой масштабные разрушения и пожар, однако не сработали.

Полицейские разминировали вражеский дрон и вывезли взрывчатку в безопасное место, где ее уничтожили путем подрыва.

Правоохранители напоминают жителям области: во время воздушной тревоги не оставайтесь на открытой местности, быстро уходите в укрытие, а дома держитесь подальше от окон и соблюдайте "правило двух стен".

Напомним, 4 сентября российские военные нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области. Возник масштабный пожар.