11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 11:18

В Покровске росийсские штурмовики расстреляли мирных жителей возле вокзала

20 октября 2025, 11:18
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Покровске Донецкой области российские штурмовики расстреляли мирных жителей вблизи железнодорожного вокзала

Об этом сообщил украинский телеведущий и волонтер Денис Христов, передает RegioNews.

По словам Христова, на видео видно, как оккупанты убили по меньшей мере трех гражданских в переулке Мостовом, расположенном рядом с вокзалом.

Среди жертв зафиксированы: женщина, расстрелянная в спину, пожилой мужчина, лежавший на дороге, женщина с ранеными ногами.

Один из местных мужчин позже вынес раненую женщину в безопасное место, пытаясь спасти ее.

Христов отметил, что штурмовая группа российских военных прорвалась в центр Покровска, где были зафиксированы многочисленные преступления. По его словам, эта группа была уничтожена украинскими военными.

Волонтер добавил, что после себя оккупанты покинули "кладбище с местными жителями".

Съемка была произведена с помощью дрона. Христов также обратился к зрителям с просьбой помочь установить личность мужчины, спасшего раненую женщину.

Справка: Покровск – город на севере Донецкой области, население около 70 тыс., центр угольной промышленности.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году и особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году город находится в зоне повышенной угрозы.

Покровск остался под контролем украинских властей, однако регулярно подвергается обстрелам и атакам российских сил.

Напомним, недавно в Шандриголовом Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники. Из радиоперехватов стало известно, что еще до штурма населённого пункта командир РФ с позывным "Бали" приказал "убивать всех без разбора".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ Донецкая область расстрел Покровск российская армия гражданские
РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
20 октября 2025, 09:26
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины
20 октября 2025, 09:10
Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине: 192 работника находились под землей
20 октября 2025, 06:57
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся
20 октября 2025, 14:25
В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн
20 октября 2025, 13:59
Рынок недвижимости: что сейчас покупают и арендуют в Харькове
20 октября 2025, 13:46
Смертельное ДТП в Житомирской области: Lexus влетел в грузовик
20 октября 2025, 13:39
В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены
20 октября 2025, 13:36
Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин
20 октября 2025, 13:07
В Днепре спасли дикую птицу, которая не могла взлететь
20 октября 2025, 12:35
В Киевском районе Харькова упал российский беспилотник
20 октября 2025, 12:19
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
Сорвала с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежала: в Тернополе мужчина ограбил соседа
20 октября 2025, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »