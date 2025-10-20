Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил украинский телеведущий и волонтер Денис Христов, передает RegioNews.

По словам Христова, на видео видно, как оккупанты убили по меньшей мере трех гражданских в переулке Мостовом, расположенном рядом с вокзалом.

Среди жертв зафиксированы: женщина, расстрелянная в спину, пожилой мужчина, лежавший на дороге, женщина с ранеными ногами.

Один из местных мужчин позже вынес раненую женщину в безопасное место, пытаясь спасти ее.

Христов отметил, что штурмовая группа российских военных прорвалась в центр Покровска, где были зафиксированы многочисленные преступления. По его словам, эта группа была уничтожена украинскими военными.

Волонтер добавил, что после себя оккупанты покинули "кладбище с местными жителями".

Съемка была произведена с помощью дрона. Христов также обратился к зрителям с просьбой помочь установить личность мужчины, спасшего раненую женщину.

Справка: Покровск – город на севере Донецкой области, население около 70 тыс., центр угольной промышленности.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году и особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году город находится в зоне повышенной угрозы.

Покровск остался под контролем украинских властей, однако регулярно подвергается обстрелам и атакам российских сил.

Напомним, недавно в Шандриголовом Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники. Из радиоперехватов стало известно, что еще до штурма населённого пункта командир РФ с позывным "Бали" приказал "убивать всех без разбора".