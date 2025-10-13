12:50  13 октября
13 октября 2025, 11:31

Харьковщина и международные партнеры создают новую модель безопасности: что изменится в образовании и медицине

13 октября 2025, 11:31
Фото: Харьковская ОВА
Харьковщина формирует новую модель безопасного развития образования и медицины благодаря поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнеров

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов во время Форума "Инвестиции в человеческий капитал: дорожная карта всеобъемлющего и партисипативного восстановления Харьковщины", передает RegioNews.

В мероприятии приняли участие представители центральных и местных властей, международных партнеров и общин региона, среди которых Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый, председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде и дипломаты из Европы и Азии.

"Несмотря на ежедневные обстрелы, мы продолжаем строить наибольшее в Украине количество подземных школ. До конца года их должно появиться 38 – это безопасные пространства для обучения более 40 тысяч детей. Благодарны ЮНИСЕФ и всем международным партнерам за поддержку важных для Харьковщины региональных инициатив", – отметил Олег Синегубов.

По его словам, также ведется работа по созданию подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также современной онкологической больницы.

Министр образования Оксен Лисовый отметил системный подход к инвестициям в образование – от дошколи до высшей школы, а глава Представительства ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде подчеркнул, что Харьковщина является примером устойчивости в восстановлении социальной инфраструктуры, ориентированной на нужды детей и взрослых.

Форум объединил участников в открытых панельных дискуссиях, где обсудили план действий по развитию человеческого капитала на региональном уровне и последующее возобновление образования, медицины и социальной сферы Харьковщины.

Напомним, Харьковщина продолжает активно развивать международное сотрудничество. В частности, с Польшей были обсуждены основные направления сотрудничества. Стороны сосредоточились на таких вопросах как гуманитарная помощь, поддержка ветеранов, а также реализация совместных проектов в областях энергетики, культуры, образования и науки.

