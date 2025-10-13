Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час Форуму "Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини", передає RegioNews.
У заході взяли участь представники центральної та місцевої влади, міжнародних партнерів і громад регіону, серед яких Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде та дипломати з Європи й Азії.
"Попри щоденні обстріли ми продовжуємо будувати найбільшу в Україні кількість підземних шкіл. До кінця року їх має з'явитися 38 – це безпечні простори для навчання понад 40 тисяч дітей. Вдячні ЮНІСЕФ та всім міжнародним партнерам за підтримку важливих для Харківщини регіональних ініціатив", – зазначив Олег Синєгубов.
За його словами, також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.
Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив на системному підході до інвестицій в освіту – від дошкілля до вищої школи, а голова Представництва ЮНІСЕФ Мунір Мамедзаде підкреслив, що Харківщина є прикладом стійкості у відновленні соціальної інфраструктури, орієнтованої на потреби дітей та дорослих.
Форум об'єднав учасників у відкритих панельних дискусіях, де обговорили план дій із розвитку людського капіталу на регіональному рівні та подальше відновлення освіти, медицини й соціальної сфери Харківщини.
Нагадаємо, Харківщина продовжує активно розвивати міжнародну співпрацю. Зокрема, з Польщею було обговорено основні напрями співпраці. Сторони зосередилися на таких питаннях, як гуманітарна допомога, підтримка ветеранів, а також реалізація спільних проєктів у галузях енергетики, культури, освіти й науки.