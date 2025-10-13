Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині

Фото: Харківська ОВА

Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час Форуму "Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини", передає RegioNews.

У заході взяли участь представники центральної та місцевої влади, міжнародних партнерів і громад регіону, серед яких Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде та дипломати з Європи й Азії.

"Попри щоденні обстріли ми продовжуємо будувати найбільшу в Україні кількість підземних шкіл. До кінця року їх має з'явитися 38 – це безпечні простори для навчання понад 40 тисяч дітей. Вдячні ЮНІСЕФ та всім міжнародним партнерам за підтримку важливих для Харківщини регіональних ініціатив", – зазначив Олег Синєгубов.

За його словами, також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив на системному підході до інвестицій в освіту – від дошкілля до вищої школи, а голова Представництва ЮНІСЕФ Мунір Мамедзаде підкреслив, що Харківщина є прикладом стійкості у відновленні соціальної інфраструктури, орієнтованої на потреби дітей та дорослих.

Форум об'єднав учасників у відкритих панельних дискусіях, де обговорили план дій із розвитку людського капіталу на регіональному рівні та подальше відновлення освіти, медицини й соціальної сфери Харківщини.

Нагадаємо, Харківщина продовжує активно розвивати міжнародну співпрацю. Зокрема, з Польщею було обговорено основні напрями співпраці. Сторони зосередилися на таких питаннях, як гуманітарна допомога, підтримка ветеранів, а також реалізація спільних проєктів у галузях енергетики, культури, освіти й науки.