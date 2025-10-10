12:45  10 октября
10 октября 2025, 15:55

В Харьковской области обсудили сотрудничество с международными партнерами в направлении медицины

10 октября 2025, 15:55
Фото: kharkivoda.gov.ua
В ходе встречи с литовскими партнерами обсудили дальнейшее сотрудничество, направленное на обеспечение жителей общества качественными медицинскими услугами и улучшение материально-технической базы местных учреждений здравоохранения. По словам заместителя главы ОВА, вопрос качественной и доступной медицины находится на контроле главы ОВА

Об этом сообщает Харьковская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Заместитель Министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов, заместитель начальника Харьковской ОВ Елена Логвинова и министер здравоохранения Литовской Республики Мария Якубаускене посетили ряд медицинских учреждений региона. В частности, речь идет об Областном центре онкологии.

Делегация ознакомилась с результатами реконструкции приемно-диагностического отделения ОКБ, которое недавно обновили в рамках комплексной модернизации. В медицинском заведении установили современное компьютерное оборудование. В частности это компьютерный томограф на 256 срезов, новейший МРТ-аппарат и ангиограф для диагностики и лечения сосудистых патологий.

"Вопрос обеспечения жителей региона качественной и доступной медицинской помощью находится на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Мы последовательно работаем над созданием современной системы здравоохранения, чтобы каждый житель Харьковщины мог получить необходимую помощь, не выезжая за пределы области", - говорит заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

Делегация также посетила Дергачевское общество. В ходе встречи с международными партнерами говорили о дальнейшем сотрудничестве, направленном на обеспечение жителей общества качественными медицинскими услугами и улучшение материально-технической базы местных учреждений здравоохранения.

В частности, речь идет об Областном центре онкологии. К середине октября там планируют завершить подготовительные работы по установке нового линейного ускорителя, а в конце месяца ожидается поставка самого оборудования.

Это будет первый в Харьковской области аппарат, с которым можно будет проводить высокоточную лучевую терапию в соответствии с самыми современными медицинскими стандартами. Таким образом, пациенты, нуждающиеся в лечении онкологических заболеваний, смогут получать необходимую помощь без выезда за пределы региона.

"Пациенты, которые борются с онкологией, несмотря на полномасштабную войну, должны получать лечение непрерывно, в надлежащих условиях и с применением современных технологий. Строительство нового Областного центра онкологии — это настоятельная потребность. Реализация проекта позволит создать дополнительные койко-месты, к работе в регионе квалифицированных специалистов, обеспечив их надлежащими условиями труда", – отметил заместитель Министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов.

Напомним, что также в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с иностранными гуманитарными организациями. Минсоцполитики формирует новую политику поддержки ВПЛ, которая поможет им адаптироваться и интегрироваться в общины.

МОЗ Харьковская область медицина
