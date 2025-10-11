Инвестиции, энергетика, культура: Харьковщина усиливает сотрудничество с Польшей

Фото: Харьковская ОВА

Харьковщина активно развивает международное сотрудничество. В пятницу, 10 октября, начальник областной военной администрации Олег Синегубов встретился в Харькове с Генеральным консулом Польши Давидом Томашевским, чтобы обсудить совместные проекты

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления работы – от гуманитарной помощи и поддержки ветеранов до проектов в сфере энергетики, культуры, образования и науки.

"Мы высоко ценим поддержку Польши, которая одной из первых протянула руку помощи нашему региону еще в начале полномасштабного вторжения России. Сотрудничество с международными партнерами является залогом эффективного восстановления области", – отметил Синегубов.

По его словам, сейчас работа над общим планом, который очертит конкретные направления и шаги для развития Харьковщины.

Также во время встречи обсудили привлечение польских компаний к инвестированию и ведению бизнеса в регионе при поддержке польского правительства.

Напомним, что недавно Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум для совместной работы от восстановления образовательной инфраструктуры до реконструкции критических объектов.