Харьковщина присоединяется ко второму этапу Программы поддержки общин: что изменится для жителей

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что предложения по формированию пакета и промежуточные результаты реализации первого обсудили на совещании под председательством Вицепремьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Алексея Кулебы.

Одним из ключевых направлений стало создание "Центров безопасности" на прифронтовых территориях. Сейчас уже функционирует 43 центра, один из них – в Харьковской области. В планах – возведение еще 62 объектов, в том числе трех в Харьковской области. Министерство внутренних дел совместно с ОВА и прифронтовыми общинами инициирует разработку государственной целевой программы "Центры безопасности".

"Прифронтовые общины живут в самых сложных условиях. Люди там работают, воспитывают детей, восстанавливают свои города под обстрелами. Мы должны создать для них нормальные условия жизни – жилье, работу, базовые сервисы. Это и есть цель Программы поддержки прифронтовых регионов", – отметил Алексей Кулеба.

Продолжается реализация программы выплат на твердое топливо – по 19400 гривен для каждого домохозяйства.

В Харьковской области Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже перечислило средства для 5785 домохозяйств.

Кроме того, Международный комитет Красного Креста предоставил денежную помощь 1 190 домохозяйствам в Дергачевской, Дворичанской, Изюмской, Кондрашевской, Куриловской, Петропавловской, Великобурлуцкой, Ольхватской, Волчанской и Золочевской общинах.

"Помощь жителям прифронтовых и приграничных населенных пунктов Харьковщины в подготовке к отопительному сезону – одно из приоритетных направлений работы. Этот вопрос находится на личном контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Мы активно сотрудничаем с международными партнерами. В отдельных общинах продолжается верификация получателей помощи", – сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

В рамках первого пакета Программы уже введены надбавки для медицинских работников в сельских и отдаленных общинах – 20% к зарплате, а также повышена оплата труда работников экстренной медицинской помощи в зонах активных боевых действий.

Во втором пакете Программы предлагается дополнительная финансовая поддержка 127 заведениям здравоохранения для повышения зарплат медработникам и введение 20% надбавки для заведений первичной медицинской помощи в зонах активных боевых действий, сообщил заместитель Министра здравоохранения Евгений Гончар.

Среди актуальных потребностей прифронтовых общин остаются защита критической инфраструктуры, диверсификация систем отопления, восстановление эвакуационных путей и строительство укрытий в учебных заведениях.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА также состоялось совещание по реализации программы поддержки прифронтовых общин. В фокусе была подготовка к зиме, обеспечение жильем переселенцев, ремонт дорог и укрепление объектов критической инфраструктуры.