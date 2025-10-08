В Харьковской области пройдет ежегодный Конкурс историй, посвященный сотрудничеству между обществом, бизнесом и властью

иллюстративное фото: из открытых источников

На Харьковщине стартовал прием заявок на участие в пятом ежегодном Конкурсе историй, посвященном успешным практикам сотрудничества между гражданским обществом, бизнесом и властью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Инициатива реализуется совместно с Министерством культуры и стратегических коммуникаций, Секретариатом Кабинета Министров Украины, Национальной социальной сервисной службой Украины, Глобальным договором ООН в Украине и Харьковской ОВА.

Конкурс охватывает 9 направлений:

• Помощь военным

• Гуманитарная помощь и реабилитация

• Социальные проекты

• Восстановление

• Создание пространств

• Образование

• Информационные кампании и конкурсы

• Культура

• Другое

Для участия в конкурсе приглашаются представители органов государственной власти и местного самоуправления, организации гражданского общества и бизнес-структуры.

Заявки принимаются до 15 октября 2025г. Зарегистрироваться можно через онлайн-форму по ссылке.

