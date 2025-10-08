В Харьковской области пройдет ежегодный Конкурс историй, посвященный сотрудничеству между обществом, бизнесом и властью
На Харьковщине стартовал прием заявок на участие в пятом ежегодном Конкурсе историй, посвященном успешным практикам сотрудничества между гражданским обществом, бизнесом и властью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Инициатива реализуется совместно с Министерством культуры и стратегических коммуникаций, Секретариатом Кабинета Министров Украины, Национальной социальной сервисной службой Украины, Глобальным договором ООН в Украине и Харьковской ОВА.
Конкурс охватывает 9 направлений:
• Помощь военным
• Гуманитарная помощь и реабилитация
• Социальные проекты
• Восстановление
• Создание пространств
• Образование
• Информационные кампании и конкурсы
• Культура
• Другое
Для участия в конкурсе приглашаются представители органов государственной власти и местного самоуправления, организации гражданского общества и бизнес-структуры.
Заявки принимаются до 15 октября 2025г. Зарегистрироваться можно через онлайн-форму по ссылке.
Напомним, 6 октября в Харьковской области провели диалог власти и бизнеса. Стороны обсудили вызовы и решения для агросектора.