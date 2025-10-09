11:15  09 жовтня
Поїздка за кордон за 6 тисяч доларів: на Київщині викрили нову схему для ухилянтів
08:56  09 жовтня
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
09 жовтня 2025, 10:27

Харківщина долучається до другого етапу Програми підтримки громад: що зміниться для мешканців

09 жовтня 2025, 10:27
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
Харківська обласна військова адміністрація бере участь у розробці другого пакета Програми підтримки прифронтових громад

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що пропозиції щодо формування пакета та проміжні результати реалізації першого обговорили під час наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексія Кулеби.

Одним із ключових напрямів стало створення "Центрів безпеки" на прифронтових територіях. Наразі функціонує 43 центри, один із них – у Харківській області. У планах – зведення ще 62 об'єктів, зокрема трьох на Харківщині. Міністерство внутрішніх справ спільно з ОВА та прифронтовими громадами ініціює розроблення державної цільової програми "Центри безпеки".

"Прифронтові громади живуть у найскладніших умовах. Люди там працюють, виховують дітей, відновлюють свої міста під обстрілами. Ми маємо створити для них нормальні умови життя – житло, роботу, базові сервіси. Це і є мета Програми підтримки прифронтових регіонів", – зазначив Олексій Кулеба.

Продовжується реалізація програми виплат на тверде паливо – по 19 400 гривень для кожного домогосподарства.

В Харківській області Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вже перерахувало кошти для 5 785 домогосподарств.

Крім того, Міжнародний комітет Червоного Хреста надав грошову допомогу 1 190 домогосподарствам у Дергачівській, Дворічанській, Ізюмській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавлівській, Великобурлуцькій, Вільхуватській, Вовчанській та Золочівській громадах.

"Допомога мешканцям прифронтових і прикордонних населених пунктів Харківщини у підготовці до опалювального сезону – один із пріоритетних напрямів роботи. Це питання перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами. В окремих громадах триває верифікація отримувачів допомоги", – повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

У межах першого пакета Програми вже запроваджено надбавки для медичних працівників у сільських і віддалених громадах – 20% до зарплати, а також підвищено оплату праці працівників екстреної медичної допомоги у зонах активних бойових дій.

У другому пакеті Програми пропонується додаткова фінансова підтримка 127 закладам охорони здоров'я для підвищення зарплат медпрацівникам та запровадження 20%-ної надбавки для закладів первинної медичної допомоги в зонах активних бойових дій, повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

Серед актуальних потреб прифронтових громад залишаються захист критичної інфраструктури, диверсифікація систем опалення, відновлення евакуаційних шляхів і будівництво укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА також відбулася нарада щодо реалізації Програми підтримки прифронтових громад. У фокусі була підготовка до зими, забезпечення житлом переселенців, ремонт доріг та укріплення об’єктів критичної інфраструктури.

Харківська область Харківська ОВА прифронтові території підтримка Програма гроші паливо медицина Центри безпеки
09 жовтня 2025
07 серпня 2025
