Харківщина долучається до другого етапу Програми підтримки громад: що зміниться для мешканців

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що пропозиції щодо формування пакета та проміжні результати реалізації першого обговорили під час наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексія Кулеби.

Одним із ключових напрямів стало створення "Центрів безпеки" на прифронтових територіях. Наразі функціонує 43 центри, один із них – у Харківській області. У планах – зведення ще 62 об'єктів, зокрема трьох на Харківщині. Міністерство внутрішніх справ спільно з ОВА та прифронтовими громадами ініціює розроблення державної цільової програми "Центри безпеки".

"Прифронтові громади живуть у найскладніших умовах. Люди там працюють, виховують дітей, відновлюють свої міста під обстрілами. Ми маємо створити для них нормальні умови життя – житло, роботу, базові сервіси. Це і є мета Програми підтримки прифронтових регіонів", – зазначив Олексій Кулеба.

Продовжується реалізація програми виплат на тверде паливо – по 19 400 гривень для кожного домогосподарства.

В Харківській області Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вже перерахувало кошти для 5 785 домогосподарств.

Крім того, Міжнародний комітет Червоного Хреста надав грошову допомогу 1 190 домогосподарствам у Дергачівській, Дворічанській, Ізюмській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавлівській, Великобурлуцькій, Вільхуватській, Вовчанській та Золочівській громадах.

"Допомога мешканцям прифронтових і прикордонних населених пунктів Харківщини у підготовці до опалювального сезону – один із пріоритетних напрямів роботи. Це питання перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами. В окремих громадах триває верифікація отримувачів допомоги", – повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

У межах першого пакета Програми вже запроваджено надбавки для медичних працівників у сільських і віддалених громадах – 20% до зарплати, а також підвищено оплату праці працівників екстреної медичної допомоги у зонах активних бойових дій.

У другому пакеті Програми пропонується додаткова фінансова підтримка 127 закладам охорони здоров'я для підвищення зарплат медпрацівникам та запровадження 20%-ної надбавки для закладів первинної медичної допомоги в зонах активних бойових дій, повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

Серед актуальних потреб прифронтових громад залишаються захист критичної інфраструктури, диверсифікація систем опалення, відновлення евакуаційних шляхів і будівництво укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА також відбулася нарада щодо реалізації Програми підтримки прифронтових громад. У фокусі була підготовка до зими, забезпечення житлом переселенців, ремонт доріг та укріплення об’єктів критичної інфраструктури.