07 октября 2025, 11:58

История успеха: благодаря гранту ветеран из Харьковщины создал уникальное предприятие

07 октября 2025, 11:58
Фото: Харьковская ОВА
В Харьковской области ветеран Эрнест Лобанов основал в селе Феськи Богодуховского района предприятие "Tirex", специализирующееся на восстановлении автомобильных шин по технологии горячего восстановления. Идея собственного бизнеса появилась по возвращении мужчины из службы – он решил реализовать свои технические навыки в мирной жизни

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Для развития производства предприниматель подал проект в Украинский ветеранский фонд и получил грант в размере 1,5 млн. грн.

Средства использовали на закупку сырья, модернизацию оборудования и расширение ассортимента. Сейчас предприятие выпускает более 25 наименований продукции и восстанавливает шины в размере от 14 до 18 дюймов.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область министер по делам ветеранов Наталья Калмыкова вместе с начальником Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым и заместителем министра внутренних дел Леонидом Тимченко посетили производство.

Калмыкова отметила предпринимателя в качестве примера успешного ветеранского бизнеса и подчеркнули, что государство продолжает поддерживать ветеранов и их инициативы, помогая защитникам реализовать себя после службы.

В рамках рабочей поездки министертакже посетила открытый чемпионат по адаптивному спорту среди ветеранов Харьковской области, в котором приняли участие представители ветеранской команды "Несокрушимые Слобожанщины".

Мероприятие объединило около 100 участников, в том числе лиц с инвалидностью, которые продолжают активно заниматься спортом и участвовать в соревнованиях.

"Мы видим, как участники национальных турниров приобретают опыт и начинают создавать собственные спортивные инициативы. Наша задача – поддерживать их в этом. Добавлю, что в рамках программы "Ветеранский спорт" государство предоставляет средства ветеранам и ветеранкам для занятий спортом. Лишь в третьем квартале до 20 ветвей до 106 тысяч ветер, приему заявок на четвертый квартал подано более 30 тысяч новых заявлений", – подчеркнула Наталья Калмыкова.

Как известно, поддержка ветеранов и развитие ветеранского предпринимательства остаются одним из ключевых направлений работы Харьковской областной военной администрации и Министерства по делам ветеранов Украины.

Напомним, в Харьковской области ветераны могут получить ваучеры на обучение. Для этого нужно обращаться в центры занятости. Такие ваучеры позволяют бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию.

