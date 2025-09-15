15:59  15 сентября
15 сентября 2025, 19:55

В Харьковской области внедряют государственные инициативы помощи прифронтовым громадам

15 сентября 2025, 19:55
Фото: ОВА
В Харьковской ОВА состоялось совещание по реализации Программы поддержки прифронтовых громад. Участие в совещании приняли представители правительства, народные депутаты и руководители десяти прифронтовых областей

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Совещание состоялось под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Алексея Кулебы.

Ключевые инициативы по поддержке прифронтовых регионов заработали в сентябре. В частности:

  • расширена ипотечная программа "єОселя" (70% первого взноса в первый год);
  • внедрены выплаты на твердое топливо – по 19 400 грн для каждого домохозяйства;
  • введено обеспечение бесплатной электроэнергией – 100 кВт на человека;
  • бесплатное школьное питание для учеников 1–4 классов по всей стране и 5–11 классов в прифронтовых регионах;
  • в прифронтовых громадах стало доступным 100% бронирование работников критически важных предприятий;
  • 20% надбавки медикам в сельских и отдаленных громадах, повышение коэффициента оплаты труда для экстренной медпомощи.

Во время обсуждений представители областных военных администраций рассмотрели вопросы разработки второго этапа Программы поддержки прифронтовых громад. В фокусе – подготовка к зиме, обеспечение жильём переселенцев, ремонт дорог и укрепление объектов критической инфраструктуры.

По словам заместителя начальника Харьковской ОВА Евгения Иванова, ХОВА вместе с Координационным гуманитарным центром продолжает поддержку внутренне перемещённых лиц. В области работают два транзитных пункта – в Харькове и Лозовой. Одним из главных направлений является обеспечение переселенцев жильем: сейчас в регионе развернуты 78 мест временного проживания, где находятся около 8000 человек. Существует потребность в улучшении условий проживания и ремонте зданий для повышения их энергоэффективности.

Отдельно рассмотрели поддержку бизнеса и аграриев. В этом году предприниматели в прифронтовых громадах получили около 3000 кредитов на более чем 14 млрд грн по программе "5-7-9%". Также доступны гранты для бизнеса (до 500 тыс. грн), субсидии для аграриев (1000 грн за гектар), а также компенсации расходов на сады и теплицы (до 400 тыс. грн/га).

Как сообщил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа, правительство работает над расширением программ поддержки бизнеса. Планируется, что кредиты по программе "5-7-9%" смогут получать и предприятия в зонах активных боевых действий. Сейчас для бизнеса на прифронтовых территориях уже увеличен размер гранта по программе "єРобота" до 500 тыс. грн.

Также в рамках Программы поддержки прифронтовых громад стали доступны субсидии для аграриев (1000 грн на каждый гектар) и гранты на сады и теплицы – до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.

В заседании приняли главы громад, представители центральных органов исполнительной власти, народные депутаты Украины, а также руководители Харьковской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской ОВА.

Напомним, в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.

15 сентября 2025
НАБУ ищет антикризисного пиарщика с зарплатой 10 тысяч гривен в день
15 сентября 2025, 18:52
