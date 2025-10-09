Россия ударила по четырем общинам Харьковщины: есть пострадавший и разрушение
За прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области. В городе Дергачи пострадал 72-летний мужчина
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, враг применял различные виды вооружения: три управляемых авиационных бомбы (КАБ), четыре беспилотника типа "Герань-2" и один FPV-дрон.
Повреждение и разрушение зафиксировано в нескольких районах:
- Харьковский район (город Дергачи): 18 частных домов, электропоезд, два автомобиля;
- Купянский район (поселок Купянск-Узловой, село Лозовое): три частных дома;
- Изюмский район (село Подлиман): сельскохозяйственное предприятие, бензовоз, автомобиль с семенами, трактор с прицепом, легковой прицеп, генератор, сельскохозяйственная продукция.
Местные органы и спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрелов и оказания помощи пострадавшим.
Напомним, ночью 9 октября российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство враждебных целей сбили силы ПВО, однако повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.