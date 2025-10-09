08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
09 октября 2025, 09:15

Россия ударила по четырем общинам Харьковщины: есть пострадавший и разрушение

09 октября 2025, 09:15
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области. В городе Дергачи пострадал 72-летний мужчина

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, враг применял различные виды вооружения: три управляемых авиационных бомбы (КАБ), четыре беспилотника типа "Герань-2" и один FPV-дрон.

Повреждение и разрушение зафиксировано в нескольких районах:

  • Харьковский район (город Дергачи): 18 частных домов, электропоезд, два автомобиля;
  • Купянский район (поселок Купянск-Узловой, село Лозовое): три частных дома;
  • Изюмский район (село Подлиман): сельскохозяйственное предприятие, бензовоз, автомобиль с семенами, трактор с прицепом, легковой прицеп, генератор, сельскохозяйственная продукция.

Местные органы и спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, ночью 9 октября российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство враждебных целей сбили силы ПВО, однако повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

09 октября 2025
