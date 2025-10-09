01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
"Я был напуган": известный украинский комик объяснил свое обращение к Путину
Оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией

09 октября 2025, 07:31
Иллюстративное фото: из открытых источников
На Днепропетровщине ночь прошла под атаками российских дронов и артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews

Вечером удар россияне атаковали беспилотником Покровскую громаду Синельниковского района – поврежден частный дом и газопровод.

Ночью и утром российские войска обстреливали Никополь, направляя город FPV-дроны и ведя артиллерийский огонь.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

По информации Воздушного командования, силы ПВО сбили над Днепропетровщиной три вражеских беспилотника.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 580 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак два человека получили ранения.

