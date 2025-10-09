Поезда на Сумщину курсируют по измененным маршрутам из-за атак РФ на железную дорогу
Из-за очередной атаки российских войск на железнодорожную инфраструктуру "Укрзализныця" организовала движение поездов в направлении Сумщины измененными маршрутами
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.
"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение – пассажиров, следующих в направлении Сумщины, перевозим по другим маршрутам", – отметили в "Укрзализныце".
Изменения коснулись поездов регионального сообщения:
- 895 Конотоп-Фастов;
- 888/887 Славутич-Киев-Волынский;
- 892 Фастов-Славутич.
Поезда пригородного сообщения курсируют до станции Носовка, откуда осуществляется дальнейшая отправка.
Дальнее сообщение, в том числе поезда 787 Терещенска-Киев, 786 Киев-Терещенская, 113 Харьков-Львов, 779 Сумы-Киев, 116 Киев-Сумы и 774 Жмеринка-Терещенская, едут в объезд к своим станциям назначения.
"Укрзализныця" призвала пассажиров следить за обновлениями в официальных сообщениях компании во избежание неудобств во время путешествий.
Напомним, с ночи 9 октября российские войска совершают массированные удары по общинам Сумской области, применяя десятки ударных беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атак погибли трое мирных жителей