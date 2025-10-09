Фото: ОВА

Ночью 9 октября российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате ударов возникли пожары в двух частных домах, административном здании АЗС и на территории портовой инфраструктуры, где загорелись контейнеры с растительным маслом, древесными топливными пеллетами и транспортными средствами. Еще четыре дома получили повреждения.

Предварительно, пострадали пять человек, всем оказывается медицинская помощь.

Без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов.

Напомним, Россия атаковала Сумщину десятками дронов и авиабомб. В результате обстрелов погибли трое мирных жителей.