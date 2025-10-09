В ГСЧС показали последствия вражеских обстрелов в Запорожском районе
Из-за обстрелов россиян загорелся дом и повреждены коммуникации
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеских обстрелов в Запорожском районе произошел пожар в жилом доме, повреждены газовая труба и линии электропередач.
Известно об одном пострадавшем. Информация еще уточняется.
На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 580 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак два человека получили ранения.
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Россия ударила по четырем общинам Харьковщины: есть пострадавший и разрушение
09 октября 2025, 09:15Силы ПВО обезвредили 87 из 112 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
09 октября 2025, 09:05Поезда на Сумщину курсируют по измененным маршрутам из-за атак РФ на железную дорогу
09 октября 2025, 08:59В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
09 октября 2025, 08:56Вечная власть под прикрытием безопасности: что скрывает постановление ВР о местных советах
09 октября 2025, 08:53В Хмельницком хирургу объявили подозрение из-за смерти пациентки после операции
09 октября 2025, 08:48В Черкассах военнообязанный умер в очереди на ВЛК: детали от ТЦК
09 октября 2025, 08:36В Киевской области 15-летняя школьница могла пострадать от буллинга: полиция проводит проверку
09 октября 2025, 08:24В Ровно подросток сбывал психотропы через "закладки": ему светит до 12 лет
09 октября 2025, 08:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »