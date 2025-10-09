Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов в Запорожском районе произошел пожар в жилом доме, повреждены газовая труба и линии электропередач.

Известно об одном пострадавшем. Информация еще уточняется.

На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 580 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак два человека получили ранения.