09 жовтня 2025, 09:15

Росія вдарила по чотирьох громадах Харківщини: є постраждалий та руйнування

09 жовтня 2025, 09:15
Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Харківської області. У місті Дергачі постраждав 72-річний чоловік

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, ворог застосовував різні види озброєння: три керовані авіаційні бомби (КАБ), чотири безпілотники типу "Герань-2" та один FPV-дрон.

Пошкодження та руйнування зафіксовано у кількох районах:

  • Харківський район (місто Дергачі): 18 приватних будинків, електропотяг, два автомобілі;
  • Куп'янський район (селище Куп’янськ-Вузловий, село Лозове): три приватні будинки;
  • Ізюмський район (село Підлиман): сільськогосподарське підприємство, бензовоз, автомобіль із насінням, трактор із причепом, легковий причеп, генератор, знищена сільськогосподарська продукція.

Місцеві органи влади та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

