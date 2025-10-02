Экономическая стабильность Харьковщины: общие шаги власти и бизнеса

Иллюстративное фото: из открытых источников

Харьковская областная военная администрация организовывает очередную онлайн-встречу в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса", которая направленная на налаживание эффективного сотрудничества между предпринимателями и государством

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что встреча состоится в пятницу, 3 октября, в 11:00.

На этот раз тема мероприятия – "Совместные шаги по поддержке предпринимательства и экономической стабильности Харьковщины".

Для участия необходимо заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Дополнительную информацию можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВО по телефону: +38 097 735 98 44.

Напомним, предприниматели Харьковщины могут получить 6 миллионов гривен на цифровую трансформацию бизнеса. Открыт набор на новый сезон национального визионного женского акселератора "Отважная 3. Цифровая эволюция бизнеса".

Ранее сообщалось, что Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса. В частности, в рамках правительственного проекта "єРабота" в области появилось более 250 новых хозяйствующих субъектов.