02 октября 2025, 12:26

Экономическая стабильность Харьковщины: общие шаги власти и бизнеса

02 октября 2025, 12:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
Харьковская областная военная администрация организовывает очередную онлайн-встречу в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса", которая направленная на налаживание эффективного сотрудничества между предпринимателями и государством

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что встреча состоится в пятницу, 3 октября, в 11:00.

На этот раз тема мероприятия – "Совместные шаги по поддержке предпринимательства и экономической стабильности Харьковщины".

Для участия необходимо заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Дополнительную информацию можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВО по телефону: +38 097 735 98 44.

Напомним, предприниматели Харьковщины могут получить 6 миллионов гривен на цифровую трансформацию бизнеса. Открыт набор на новый сезон национального визионного женского акселератора "Отважная 3. Цифровая эволюция бизнеса".

Ранее сообщалось, что Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса. В частности, в рамках правительственного проекта "єРабота" в области появилось более 250 новых хозяйствующих субъектов.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
