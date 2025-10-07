11:12  07 жовтня
07 жовтня 2025, 11:58

Історія успіху: завдяки гранту ветеран із Харківщини створив унікальне підприємство

07 жовтня 2025, 11:58
Фото: Харківська ОВА
На Харківщині ветеран Ернест Лобанов заснував у селі Феськи Богодухівського району підприємство "Tirex", яке спеціалізується на відновленні автомобільних шин за технологією гарячого відновлення. Ідея власного бізнесу з'явилася після повернення чоловіка зі служби – він вирішив реалізувати свої технічні навички у мирному житті

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Для розвитку виробництва підприємець подав проєкт до Українського ветеранського фонду й отримав грант у розмірі 1,5 млн грн.

Кошти використав на закупівлю сировини, модернізацію обладнання та розширення асортименту. Нині підприємство випускає понад 25 найменувань продукції й відновлює шини розміром від 14 до 18 дюймів.

Під час робочої поїздки до Харківщини міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова разом із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим та заступником міністра внутрішніх справ Леонідом Тимченком відвідали виробництво.

Калмикова відзначила підприємця як приклад успішного ветеранського бізнесу та підкреслили, що держава продовжує підтримувати ветеранів і їхні ініціативи, допомагаючи захисникам реалізувати себе після служби.

У межах робочої поїздки міністерка також відвідала відкритий чемпіонат із адаптивного спорту серед ветеранів Харківської області, у якому взяли участь представники ветеранської команди "Незламні Слобожанщини".

Захід об’єднав близько 100 учасників, зокрема осіб з інвалідністю, які продовжують активно займатися спортом та брати участь у змаганнях.

"Ми бачимо, як учасники національних турнірів набувають досвіду і починають створювати власні спортивні ініціативи. Наше завдання – підтримувати їх у цьому. Додам, що в межах програми "Ветеранський спорт" держава надає кошти ветеранам та ветеранкам для занять спортом. Лише у третьому кварталі понад 106 тисяч ветеранів та ветеранок долучилися до занять, і вже за два дні прийому заявок на четвертий квартал подано понад 30 тисяч нових заяв", – наголосила Наталія Калмикова.

Як відоммо, підтримка ветеранів і розвиток ветеранського підприємництва залишаються одним із ключових напрямів роботи Харківської обласної військової адміністрації та Міністерства у справах ветеранів України.

Нагадаємо, на Харківщині ветерани можуть отримати ваучери на навчання. Для цього потрібно звертатися до центрів зайнятості. Такі ваучери дають можливість безплатно отримати нову професію або підвищити кваліфікацію.

