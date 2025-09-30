Иллюстративное фото

Украинские ветераны могут получить ваучер для обучения от Государственной службы занятости. Благодаря этому они имеют возможность повысить квалификацию или получить новую профессию

Об этом сообщает Харьковская областная администрация, передает RegioNews.

С начала 2025 г. услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались 595 участников боевых действий. 134 человека уже обеспечены деятельностью. Ваучером для обучения воспользовались 30 ветеранов.

Отмечается, что ваучер — это документ, позволяющий получить новую профессию, повысить квалификацию или изменить карьеру. Недавно программа ваучеров расширена до 156 направлений: 95 профессий и 61 специальности.

Учеба по ваучеру предусматривает финансирование от государства до 30 тысяч 280 гривен. В Харьковской области среди ветеранов такие специальности наиболее популярны: медицина, психология, строительство и гражданская инженерия, автомобильный транспорт, а также профессии: водитель автотранспортных средств, медицинский техник, повар, электрогазосварщик.

Для получения ваучера в ближайший центр занятости или подать заявку онлайн по ссылке.

Ваучер могут получить:

ветераны/ветеранки;

лица в возрасте 45+;

люди с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

уволены с военной службы при определенных условиях;

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате военной агрессии против Украины;

лица, получившие ранение, контузию, увечье или заболевание вследствие военной агрессии в Украине.

"Служба занятости оказывает ветеранам комплексную поддержку. Кроме профессионального обучения и переквалификации, мы обеспечиваем индивидуальное сопровождение в вопросах трудоустройства, начала и развития бизнеса, информационную и консультационную поддержку. Участники боевых действий – наши герои, они уже сделали невозможное. Теперь наша задача – сделать для них возможным новый этап. современной сервисной службой с множеством активных программ занятости", – говорит директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Напомним, благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и латвийских партнеров область получила современное телекоммуникационное оборудование. Оно позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.