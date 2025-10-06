06:48  06 октября
В центре Киева ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
07:12  06 октября
В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 07:05

Российские дроны ударили по Харькову: есть пострадавшие, повреждены дома

06 октября 2025, 07:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 6 октября российские войска совершили атаку на Харьков с помощью ударных беспилотников

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"В Харькове взрывы – предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", – написал он.

По данным Ситуационного центра, по городу было совершено примерно 15 атак дронами. Больше всего пострадал Новобаварский район, где зафиксированы повреждения жилых домов в частном секторе.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали четыре человека.

"Трое подверглись острой реакции на стресс, еще один – 63-летний мужчина – получил травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил он.

Сейчас на местах ударов работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в ночь на 5 октября Российская Федерация совершила очередную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Основной целью противника снова стала энергетическая инфраструктура страны. Под удар попали сразу несколько областей.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьков атака повреждения российская армия гражданские дроны раненые
РФ нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины: последствия
05 октября 2025, 12:50
Вражеские ракеты разрушили дом на Львовщине: погибла семья из четырех человек, среди них – 15-летняя девочка
05 октября 2025, 11:46
Комбинированный удар по Львовской области забрал жизни двух человек, двое пострадали
05 октября 2025, 10:14
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Морские пехотинцы показали, как обезвредили российскую лодку вместе с экипажем
06 октября 2025, 08:18
В Ровно девушка выпала с 7-го этажа, а в квартире нашли мертвого мужчину
06 октября 2025, 08:15
Полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области
06 октября 2025, 08:10
Ночная атака на Харьков: российские дроны вызвали пожары и разрушения
06 октября 2025, 07:58
Повестки через Реестр избирателей: как ВСУ будут искать резервистов
06 октября 2025, 07:58
На Днепропетровщине сбили 12 вражеских дронов: россияне атаковали Никополь и Синельниковщину
06 октября 2025, 07:46
На Донетчине из-за обстрела уничтожено отделение "Новой почты": сгорели посылки более чем на 1 млн грн
06 октября 2025, 07:37
ВСУ ликвидировали за сутки почти 1100 российских оккупантов, – Генштаб
06 октября 2025, 07:26
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 07:23
В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской
06 октября 2025, 07:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »