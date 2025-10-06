Российские дроны ударили по Харькову: есть пострадавшие, повреждены дома
В ночь на 6 октября российские войска совершили атаку на Харьков с помощью ударных беспилотников
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"В Харькове взрывы – предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", – написал он.
По данным Ситуационного центра, по городу было совершено примерно 15 атак дронами. Больше всего пострадал Новобаварский район, где зафиксированы повреждения жилых домов в частном секторе.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали четыре человека.
"Трое подверглись острой реакции на стресс, еще один – 63-летний мужчина – получил травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил он.
Сейчас на местах ударов работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, в ночь на 5 октября Российская Федерация совершила очередную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Основной целью противника снова стала энергетическая инфраструктура страны. Под удар попали сразу несколько областей.
