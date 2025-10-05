Фото: ГСЧС Львовщины

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Ночью Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным перебоям в электроснабжении. В Запорожье и близлежащем районе повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". В результате без электричества осталась большая часть областного центра и населенных пунктов района.

Сложная ситуация сохраняется в Сумской и Черниговской областях. Черниговщина снова оказалась под обстрелами, из-за чего жители вынуждены пользоваться почасовыми графиками отключения света. Энергетические службы работают над тем, чтобы минимизировать ограничения и как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Специалисты проверяют поврежденные объекты и оборудование, ликвидируют последствия ударов и пытаются обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Министерство энергетики выразило благодарность сотрудникам энергетических служб, которые продолжают работать, рискуя своей жизнью. Их деятельность позволяет поддерживать функционирование энергосетей и сокращать перебои для населения.

Ранее сообщалось, Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины, пытаясь уничтожить энергетическую систему страны накануне зимы. На этот раз атака охватила семь областей, повлекшие новые разрушения и жертвы среди гражданских.

В ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов.

Ночью в Запорожье в результате атаки российских войск погиб один человек, еще девять получили ранения. Пожар вспыхнул в частном секторе и многоэтажных домах.