06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 07:05

Російські дрони вдарили по Харкову: є постраждалі, пошкоджені будинки

06 жовтня 2025, 07:05
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на Харків за допомогою ударних безпілотників

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"У Харкові вибухи – попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами", – написав він.

За даними Ситуаційного центру, по місту було здійснено приблизно 15 атак дронами. Найбільше постраждав Новобаварський район, де зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок атаки постраждали четверо людей.

"Троє зазнали гострої реакції на стрес, ще один – 63-річний чоловік – отримав травми. Усім надається необхідна медична допомога", – зазначив він.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши одночасно дрони-камікадзе та крилаті ракети. Основною ціллю противника знову стала енергетична інфраструктура країни. Під удар потрапили одразу кілька областей.

