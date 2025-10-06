Російські дрони вдарили по Харкову: є постраждалі, пошкоджені будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на Харків за допомогою ударних безпілотників

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"У Харкові вибухи – попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами", – написав він.

За даними Ситуаційного центру, по місту було здійснено приблизно 15 атак дронами. Найбільше постраждав Новобаварський район, де зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок атаки постраждали четверо людей.

"Троє зазнали гострої реакції на стрес, ще один – 63-річний чоловік – отримав травми. Усім надається необхідна медична допомога", – зазначив він.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши одночасно дрони-камікадзе та крилаті ракети. Основною ціллю противника знову стала енергетична інфраструктура країни. Під удар потрапили одразу кілька областей.

Читайте також: По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту