С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
UA | RU
05 октября 2025, 10:14

Комбинированный удар по Львовской области забрал жизни двух человек, двое пострадали

05 октября 2025, 10:14
Фото: Телеграмм/Львович
Во Львовской области продолжаются ликвидационные работы после ночного удара по жилым и критическим объектам

Об этом сообщают во Львовской ОВА, передает RegioNews.

Во Львовской области в результате ночного комбинированного удара, совершенного беспилотниками и крылатыми ракетами, по предварительным данным погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент повлек за собой разрушение в нескольких населенных пунктах, повреждены жилые и другие объекты инфраструктуры.

На местах работают все необходимые службы, включая спасателей, медиков и аварийных бригад. Они производят ликвидацию последствий, оказывают помощь пострадавшим и оценивают масштабы разрушений.

Местные власти призывают жителей оставаться осторожными и соблюдать правила безопасности. Спасательные работы продолжаются, информация о состоянии пострадавших и поврежденных объектах уточняется.

Информация о происшествии обновляется. В ОВА всем погибшим проявляют уважение, а родным и близким выражают соболезнования.

Ранее сообщалось, во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов. Специалисты уже локализовали очаг огня. Масштабы ущерба до сих пор устанавливают.

обстрел Львовская область ракеты шахеды Массированный удар раненые погибшие БПЛА
Попадание в частный сектор и многоэтажный дом: последствия ночной атаки в Запорожье
05 октября 2025, 09:50
Массированная атака РФ в ночь на 5 октября: под обстрелом 7 областей Украины, есть погибшие
05 октября 2025, 08:57
В Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб: погибли два человека
04 октября 2025, 19:08
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
05 октября 2025, 10:38
Харьковская область под обстрелом: погибла женщина, повреждены дома и хозяйственные постройки
05 октября 2025, 10:30
Попадание в частный сектор и многоэтажный дом: последствия ночной атаки в Запорожье
05 октября 2025, 09:50
Во Львове из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в индустриальном парке Sparrow
05 октября 2025, 09:15
Массированная атака РФ в ночь на 5 октября: под обстрелом 7 областей Украины, есть погибшие
05 октября 2025, 08:57
В Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб: погибли два человека
04 октября 2025, 19:08
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
04 октября 2025, 18:32
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
04 октября 2025, 17:53
На Полтавщине разыскивают пропавшую семью с ребенком
04 октября 2025, 17:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
