Фото: Телеграмм/Львович

Во Львовской области продолжаются ликвидационные работы после ночного удара по жилым и критическим объектам

Об этом сообщают во Львовской ОВА, передает RegioNews.

Во Львовской области в результате ночного комбинированного удара, совершенного беспилотниками и крылатыми ракетами, по предварительным данным погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент повлек за собой разрушение в нескольких населенных пунктах, повреждены жилые и другие объекты инфраструктуры.

На местах работают все необходимые службы, включая спасателей, медиков и аварийных бригад. Они производят ликвидацию последствий, оказывают помощь пострадавшим и оценивают масштабы разрушений.

Местные власти призывают жителей оставаться осторожными и соблюдать правила безопасности. Спасательные работы продолжаются, информация о состоянии пострадавших и поврежденных объектах уточняется.

Информация о происшествии обновляется. В ОВА всем погибшим проявляют уважение, а родным и близким выражают соболезнования.

Ранее сообщалось, во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов. Специалисты уже локализовали очаг огня. Масштабы ущерба до сих пор устанавливают.