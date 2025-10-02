10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
02 октября 2025, 09:46

В Балаклее количество пострадавших от удара РФ возросло до 15

02 октября 2025, 09:46
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

В Балаклее Харьковской области количество пострадавших в результате российского ракетного удара вечером 1 октября возросло до 15

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара по Балаклее погибла 88-летняя женщина. Пострадали 15 человек, в том числе острую реакцию на стресс получила 4-летняя девочка.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки оккупанты атаковали 6 населенных пунктов Харьковской области.

В частности, в Купянском районе в селе Благодатовка повреждены две хозяйственные постройки, в селе Большая Шапковка – частный дом, в селе Новоосиново – многоквартирный дом, в Купянске повреждены два частных дома.

В Изюмском районе повреждено пять многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, административное здание, пять магазинов, две аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск в Балаклее, дом, хозяйственные постройки в селе Пески-Радьковские.

Напомним, вечером 1 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру города Балаклея на Харьковщине. Было известно об одной погибшей и 10 пострадавших.

Харьковская область Харьковская ОВА Балаклея российская армия атака пострадавшие гражданская инфраструктура разрушения
