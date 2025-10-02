10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2025, 09:46

У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15

02 жовтня 2025, 09:46
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

У Балаклії Харківської області кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару ввечері 1 жовтня зросла до 15

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару по Балаклії загинула 88-річна жінка. Постраждали 15 людей, зокрема гострої реакції на стрес зазнала 4-річна дівчинка.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби окупанти атакували 6 населених пунктів Харківської області.

Зокрема, у Куп'янському районі в селі Благодатівка пошкоджені дві господарчі споруди, у селі Велика Шапківка – приватний будинок, у селі Новоосинове – багатоквартирний будинок, у Куп'янську пошкоджені два приватні будинки.

В Ізюмському районі пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, нежитлова будівля, 11 автомобілів, кафе, адміністративна будівля, п’ять магазинів, дві аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня, пошта, кіоск у Балаклії, будинок, господарчі споруди у селі Піски-Радьківські.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Було відомо про одну загиблу та 10 постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА Балаклія російська армія атака постраждалі цивільна інфраструктура руйнування
Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено
02 жовтня 2025, 08:58
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
02 жовтня 2025, 11:56
Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною
02 жовтня 2025, 11:42
У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції
02 жовтня 2025, 11:38
У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
02 жовтня 2025, 11:27
Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15
В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня 2025, 10:58
У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
02 жовтня 2025, 10:56
В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: тривають відновлювальні роботи
02 жовтня 2025, 10:49
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
02 жовтня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »