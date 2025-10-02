У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15

Фото: ДСНС Харківщини

У Балаклії Харківської області кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару ввечері 1 жовтня зросла до 15

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару по Балаклії загинула 88-річна жінка. Постраждали 15 людей, зокрема гострої реакції на стрес зазнала 4-річна дівчинка.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби окупанти атакували 6 населених пунктів Харківської області.

Зокрема, у Куп'янському районі в селі Благодатівка пошкоджені дві господарчі споруди, у селі Велика Шапківка – приватний будинок, у селі Новоосинове – багатоквартирний будинок, у Куп'янську пошкоджені два приватні будинки.

В Ізюмському районі пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, нежитлова будівля, 11 автомобілів, кафе, адміністративна будівля, п’ять магазинів, дві аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня, пошта, кіоск у Балаклії, будинок, господарчі споруди у селі Піски-Радьківські.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Було відомо про одну загиблу та 10 постраждалих.