Обстрел Конотопа: город обесточен, водоснабжение приостановлено

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

По словам мэра, около 4:30 утра по городу был зафиксирован прилет российского дрона.

Также Семенихин подчеркнул, что сразу после полуночи произошло несколько взрывов.

"Внимание!!! За 10 минут исчезнет электроэнергия по всему городу! Причина – кацапы. Цель – дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет", – написал мэр.

Местные власти призывают горожан оставаться дома и быть осторожными, а также следить за официальными сообщениями о возобновлении коммуникаций.

Напомним, Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью. В частности, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.