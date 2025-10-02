02:30  02 октября
02 октября 2025, 08:58

Обстрел Конотопа: город обесточен, водоснабжение приостановлено

02 октября 2025, 08:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
Город Конотоп останется без электро- и водоснабжения из-за обстрелов российской армии

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

По словам мэра, около 4:30 утра по городу был зафиксирован прилет российского дрона.

Также Семенихин подчеркнул, что сразу после полуночи произошло несколько взрывов.

"Внимание!!! За 10 минут исчезнет электроэнергия по всему городу! Причина – кацапы. Цель – дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет", – написал мэр.

Местные власти призывают горожан оставаться дома и быть осторожными, а также следить за официальными сообщениями о возобновлении коммуникаций.

Напомним, Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью. В частности, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.

