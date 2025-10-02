Обстрел Конотопа: город обесточен, водоснабжение приостановлено
Город Конотоп останется без электро- и водоснабжения из-за обстрелов российской армии
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.
По словам мэра, около 4:30 утра по городу был зафиксирован прилет российского дрона.
Также Семенихин подчеркнул, что сразу после полуночи произошло несколько взрывов.
"Внимание!!! За 10 минут исчезнет электроэнергия по всему городу! Причина – кацапы. Цель – дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет", – написал мэр.
Местные власти призывают горожан оставаться дома и быть осторожными, а также следить за официальными сообщениями о возобновлении коммуникаций.
Напомним, Россия этой ночью нанесла массированные удары по Одессе и области, Киевщине, а также по Днепропетровщине и Запорожью. В частности, оккупанты обстреляли депо "Укрзализныци" в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.