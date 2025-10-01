Жилье, приют и обучение детей: как Харьковщина реализует программы помощи ВПО

Фото: Харьковская ОВА

передает RegioNews.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела заседание Координационного штаба по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ.

"Одним из ключевых направлений является обеспечение жильем. Харьковская область получила более 235,8 млн. грн. субвенции от государства. Эти средства пойдут на строительство нового жилья, реконструкцию домов и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений для создания фонда мест временного проживания", – сообщила Ковальская.

Кроме того, в области внедряют экспериментальные проекты:

долговременный медсестринский уход для переселенцев, эвакуированных через транзитные пункты;

услуга приюта для маломобильных ВПЛ – обеспечение временным проживанием, бытовыми услугами, одеждой, питанием и возможностью самостоятельного приготовления пищи.

Отдельное внимание было уделено доступу к образованию детей из числа переселенцев. В Харьковской области уже работают 56 локаций совместно с ЮНИСЕФ, где дети наверстывают знания по украинскому и английскому языкам, а также математике. В дальнейшем список дисциплин расширят.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ. Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.

