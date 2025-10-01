13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 15:28

Жилье, приют и обучение детей: как Харьковщина реализует программы помощи ВПО

01 октября 2025, 15:28
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Харьковская областная военная администрация продолжает внедрять проекты Министерства социальной политики, семьи и единства Украины по поддержке внутри перемещенных лиц

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела заседание Координационного штаба по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ.

"Одним из ключевых направлений является обеспечение жильем. Харьковская область получила более 235,8 млн. грн. субвенции от государства. Эти средства пойдут на строительство нового жилья, реконструкцию домов и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений для создания фонда мест временного проживания", – сообщила Ковальская.

Кроме того, в области внедряют экспериментальные проекты:

  • долговременный медсестринский уход для переселенцев, эвакуированных через транзитные пункты;
  • услуга приюта для маломобильных ВПЛ – обеспечение временным проживанием, бытовыми услугами, одеждой, питанием и возможностью самостоятельного приготовления пищи.

Отдельное внимание было уделено доступу к образованию детей из числа переселенцев. В Харьковской области уже работают 56 локаций совместно с ЮНИСЕФ, где дети наверстывают знания по украинскому и английскому языкам, а также математике. В дальнейшем список дисциплин расширят.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ. Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.

Читайте также: Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА дети ВПЛ поддержка Минсоцполитики медицина образование
Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория
29 сентября 2025, 14:14
Харьковщина восстанавливается: международные партнеры передали современную технику для ремонта
29 сентября 2025, 12:52
В Харьковской области появилась новая подземная школа
26 сентября 2025, 19:55
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев
01 октября 2025, 16:04
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты пытаются атаковать Силы обороны
01 октября 2025, 15:15
Рекордные ливни в Одессе: за сутки выпало 224% месячной нормы осадков
01 октября 2025, 14:57
Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно
01 октября 2025, 14:29
Ночные обстрелы на Харьковщине: спасатели ликвидировали шесть пожаров
01 октября 2025, 14:08
Коррупция в военных частях на Черниговщине и Житомирщине: чиновникам грозит тюрьма
01 октября 2025, 13:59
Влияние на ТЦК за 16 тысяч долларов: в Тернопольской области судили дельца
01 октября 2025, 13:55
После смерти девяти человек в Одессе Зеленский инициировал проверку всех служб
01 октября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »