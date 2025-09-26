В Харьковской области появилась новая подземная школа

Иллюстративное фото

При содействии Харьковской ОВД в Песочинской общине заработала новая подземная школа. Благодаря этому организовали обучение для почти 300 детей 1-11 классов в две смены

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, это безопасная образовательная среда со свойствами противорадиационного укрытия. Строили его на базе одного из учебных заведений. В школе есть пять учебных классов, медицинский пункт, столовая и санитарные зоны.

Кроме того, здание снабжено двумя централизованными источниками электропитания, а также генератором большой мощности для бесперебойной работы учебного заведения в случае длительных обесточений. Также в укрытии проведена современная система вентиляции и освещения.

"Это еще один пример того, как даже во время войны, консолидируя усилия, создаем все условия для обучения детей. В тесном сотрудничестве с Офисом Президента Украины, Правительством, международными партнерами и общинами делаем все, чтобы наши дети могли получать знания и были действительно защищены", - говорит председатель ОВА.

Важно отметить, что при строительстве учитывались требования безбарьерности. Там установили подъемник, низкие перила, обустроены доступные санузлы, контактную плитку и информационные таблички со шрифтом Брайля.

"С открытием подземной школы к нам пришли учиться учащиеся из Харькова, Новой Баварии, Южного и других населенных пунктов. Растет и спрос на обучение детей с особыми образовательными потребностями, ведь наш лицей оснащен необходимой безбарьерной инфраструктурой", - говорит директор лицея Оксана Сасина.



Напомним, ранее в Харьковской области начали строить новое укрытие для школьников. Ожидается, что это вернет к офлайн-обучению около 1,5 тысячи детей.