29 сентября 2025, 12:52

Харьковщина восстанавливается: международные партнеры передали современную технику для ремонта

29 сентября 2025, 12:52
Фото: Харьковская ОВА
Харьковские общины получили два современных строительных набора, которые помогут быстро ремонтировать поврежденные объекты

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Получить оборудование удалось благодаря тесному сотрудничеству Харьковской ОВА с Генеральным посольством Германии в Киеве, Министерством иностранных дел Германии и Федеральным агентством по технической помощи (THW).

Два комплекта были переданы коммунальным предприятиям Чугуевской и Лозовской городских территориальных общин.

Каждый набор включает в себя грузовой автомобиль IVECO, прицеп, асфальтоукладчик, заправочную станцию, миниэкскаватор, бензопилы, вибромолотки, перфораторы, станции освещения и другой инвентарь.

Общая стоимость двух наборов превышает 16 миллионов гривен.

"Сотрудничество с международными партнерами и помощь общинам области – в фокусе внимания начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Новые строительные наборы пригодятся во время оперативного ремонта коммуникаций и ликвидации последствий российских обстрелов. Спасибо нашим немецким партнерам за очередную партию важной технической поддержки".

Новое оборудование позволит громадам быстрее восстанавливать поврежденные дороги, здания и коммунальные сети, повышая безопасность и качество жизни местных жителей.

Напомним, что недавно для общин Харьковщины поступила очередная партия автомобилей от правительства Германии. Авто получили Дергачевское, Роганское, Балаклейское и Старосалтовское территориальные общины.

