10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 14:14

Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория

29 сентября 2025, 14:14
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

На базе одной из больниц Харьковского национального медицинского университета заработала современная протезно-ортезная лаборатория. Проект реализован благодаря сотрудничеству Харьковской ОВА, Министерства здравоохранения Украины и Международного комитета Красного Креста (МККК)

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews .

Открытие лаборатории состоялось с участием Министра здравоохранения Виктора Ляшко, Министра социальной политики Дениса Улютина, начальника ХОВА Олега Синегубова, главы делегации МККК в Украине Хуана Педро Шерера и народных депутатов Виктории Кинзбурской и Евгения Пивоварова.

"В условиях полномасштабной войны мы системно развиваем и модернизируем сферу здравоохранения в Харьковской области. Новая лаборатория позволит пациентам получить полный спектр услуг – от физической терапии и психологической поддержки до протезирования и ортезирования", – отметил Олег Синегубов.

Лаборатория производит временные и постоянные протезы и ортезы, производит их настройки, тестирование и сервисное обслуживание. Она интегрирована в клинический маршрут пациента – от острого состояния до полной реабилитации, включает в себя консультации по биомеханике и восстановительной медицине.

Кроме того, лаборатория станет базой для подготовки специалистов по протезированию и повышению квалификации врачей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что лаборатория станет важной для подготовки студентов и магистров ХНМУ и обеспечения качественных услуг людям, пострадавшим от войны.

Отделение медицинской реабилитации университетской больницы имеет 25 коек и современные залы для кинезо- и эрготерапии общей площадью около 300 м². Лаборатория способна обслуживать от 10 до 25 пациентов в месяц после полного запуска.

МККК обеспечил ремонт помещений, современное оборудование, методическую и техническую поддержку, а также внедрение международных стандартов в сфере протезирования и ортезирования.

Как отметил глава делегации Хуан Педро Шерер, проект является частью более широких усилий по укреплению системы здравоохранения Украины и предоставлению качественной медицинской помощи пострадавшим от войны.

Напомним, в селе Рокитное Нововодолажской общины на Харьковщине заработала новая модульная амбулатория. Она будет обслуживать более 1500 человек – жителей двух сел, а также более 500 внутренне перемещенных лиц, в том числе 112 детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Синегубов Олег Васильевич медицина Харьков Лаборатория Харьковская ОВА медицинская помощь Ляшко Виктор Кириллович протезы
Харьковщина восстанавливается: международные партнеры передали современную технику для ремонта
29 сентября 2025, 12:52
В Харьковской области строят новое укрытие для лицея на 1,5 тысячи детей
24 сентября 2025, 20:15
Женщины-фермерки Харьковщины получат финансовую и образовательную поддержку: детали программы
19 сентября 2025, 13:15
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Микроавтобус с сюрпризом: на границе с Польшей обнаружили почти 200 iPhone, спрятанных в колесе
29 сентября 2025, 15:13
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52
На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
29 сентября 2025, 14:41
Хотела купить дрова: в Харькове женщина стала жертвой мошенника
29 сентября 2025, 14:35
На Львовщине столкнулись два мотоцикла: три человека в больнице
29 сентября 2025, 14:27
Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ
29 сентября 2025, 14:05
На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице
29 сентября 2025, 13:56
В Одессе поезд сбил насмерть женщину
29 сентября 2025, 13:40
В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »