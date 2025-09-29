Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория

Фото: Харьковская ОВА

На базе одной из больниц Харьковского национального медицинского университета заработала современная протезно-ортезная лаборатория. Проект реализован благодаря сотрудничеству Харьковской ОВА, Министерства здравоохранения Украины и Международного комитета Красного Креста (МККК)

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews .

Открытие лаборатории состоялось с участием Министра здравоохранения Виктора Ляшко, Министра социальной политики Дениса Улютина, начальника ХОВА Олега Синегубова, главы делегации МККК в Украине Хуана Педро Шерера и народных депутатов Виктории Кинзбурской и Евгения Пивоварова.

"В условиях полномасштабной войны мы системно развиваем и модернизируем сферу здравоохранения в Харьковской области. Новая лаборатория позволит пациентам получить полный спектр услуг – от физической терапии и психологической поддержки до протезирования и ортезирования", – отметил Олег Синегубов.

Лаборатория производит временные и постоянные протезы и ортезы, производит их настройки, тестирование и сервисное обслуживание. Она интегрирована в клинический маршрут пациента – от острого состояния до полной реабилитации, включает в себя консультации по биомеханике и восстановительной медицине.

Кроме того, лаборатория станет базой для подготовки специалистов по протезированию и повышению квалификации врачей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что лаборатория станет важной для подготовки студентов и магистров ХНМУ и обеспечения качественных услуг людям, пострадавшим от войны.

Отделение медицинской реабилитации университетской больницы имеет 25 коек и современные залы для кинезо- и эрготерапии общей площадью около 300 м². Лаборатория способна обслуживать от 10 до 25 пациентов в месяц после полного запуска.

МККК обеспечил ремонт помещений, современное оборудование, методическую и техническую поддержку, а также внедрение международных стандартов в сфере протезирования и ортезирования.

Как отметил глава делегации Хуан Педро Шерер, проект является частью более широких усилий по укреплению системы здравоохранения Украины и предоставлению качественной медицинской помощи пострадавшим от войны.

