13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
01 жовтня 2025, 15:28

Житло, притулок і навчання дітей: як Харківщина реалізує програми допомоги ВПО

01 жовтня 2025, 15:28
Фото: Харківська ОВА
Харківська обласна військова адміністрація продовжує впроваджувати проєкти Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела засідання Координаційного штабу з питань забезпечення прав і свобод ВПО.

"Одним із ключових напрямів є забезпечення житлом. Харківська область отримала понад 235,8 млн грн субвенції від держави. Ці кошти підуть на будівництво нового житла, реконструкцію будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень для створення фонду місць тимчасового проживання", – повідомила Ковальська.

Окрім цього, в області впроваджують експериментальні проєкти:

  • довготривалий медсестринський догляд для переселенців, евакуйованих через транзитні пункти;
  • послуга притулку для маломобільних ВПО – забезпечення тимчасовим проживанням, побутовими послугами, одягом, харчуванням і можливістю самостійного приготування їжі.

Окрему увагу приділили доступу до освіти дітей з числа переселенців. У Харківській області вже працюють 56 локацій спільно з ЮНІСЕФ, де діти надолужують знання з української та англійської мов, а також математики. Надалі перелік дисциплін розширять.

Нагадаємо, у Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО. Його мета – забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно.

Читайте також: Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей

Харківська область Харківська ОВА діти ВПО підтримка Мінсоцполітики медицина освіта
01 жовтня 2025
07 серпня 2025
