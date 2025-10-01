Житло, притулок і навчання дітей: як Харківщина реалізує програми допомоги ВПО

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела засідання Координаційного штабу з питань забезпечення прав і свобод ВПО.

"Одним із ключових напрямів є забезпечення житлом. Харківська область отримала понад 235,8 млн грн субвенції від держави. Ці кошти підуть на будівництво нового житла, реконструкцію будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень для створення фонду місць тимчасового проживання", – повідомила Ковальська.

Окрім цього, в області впроваджують експериментальні проєкти:

довготривалий медсестринський догляд для переселенців, евакуйованих через транзитні пункти;

послуга притулку для маломобільних ВПО – забезпечення тимчасовим проживанням, побутовими послугами, одягом, харчуванням і можливістю самостійного приготування їжі.

Окрему увагу приділили доступу до освіти дітей з числа переселенців. У Харківській області вже працюють 56 локацій спільно з ЮНІСЕФ, де діти надолужують знання з української та англійської мов, а також математики. Надалі перелік дисциплін розширять.

Нагадаємо, у Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО. Його мета – забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно.

Читайте також: Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей