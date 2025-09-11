Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей

С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населения – являются семьи с двумя и больше детей

Молодежное пространство в с. Лебяжий. Фото: Евгений Алексеенко

Из-за высокой стоимости жизни многие родители не в состоянии покрыть даже базовые потребности. С какими сложностями сегодня сталкиваются молодые семьи, как их поддерживает государство и есть ли надежда на улучшения – в материале RegioNews.

Реальная жизнь

О том, что украинская семья рискует оказаться на грани бедности с рождением уже второго ребенка, еще в 2021 году отмечали ученые Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины. С тех пор ситуация усугубилась еще больше, учитывая что уровень бедности в стране вырос с 19% в 2020 году до 37% в 2024-м – отмечается в докладе Всемирного банка. Подробнее о сложности ситуации рассказали сами родители.

Жительница Киева Анна Демченко вместе с мужем воспитывают двух детей в возрасте 4 и 5 лет. В семье работает только муж, так как сама Анна занята воспитанием сына и дочери, которые хотя и ходят в садик, но из-за частых болезней нередко остаются дома. Ежемесячный доход семьи составляет 30 тыс. грн, что по данным Work.ua является средней зарплатой для Киева. Впрочем, этих денег семье едва хватает.

После вычета первостепенных статей расходов таких как аренда небольшой однокомнатной квартиры, оплата коммунальных услуг, питания, оплата питания детей в детском саду, покупку медикаментов – у семьи остается две — три тысячи. Оставшиеся деньги родители распределяют на оплату мобильной и интернет связи, поездки в городском транспорте, взносы в родительский фонд детсада, покупки игрушек детям, покупку одежды и обуви, приобретение бытовых вещей. Ни о каких сбережениях речи не идет.

"Чтобы вылечить ребенка от простуды, необходимо потратить 800 – 1 тыс. грн. Каждый из детей болеет в год 12 - 15 раз и больше. Когда дети были маленькие, каждому требовались подгузники на сумму около 700 грн в месяц, плюс витамин D-3 для формирования костей стоимостью 300 грн в месяц. С садиком нам повезло, так как если бы у нас не было бы "Карты киевлянина " (оформляют тем кто зарегистрирован в Киеве либо официально работает, либо имеет статус ВПЛ – авт.), садик для нас был бы платным и обходился по 4 тыс. грн в месяц на каждого ребенка. В то же время за питание в детсаду нам приходится доплачивать около 3 тыс. грн на двоих ежемесячно", – рассказала нашим журналистам Анна.

Очень сложно обстоит ситуация у семей, имеющих детей с инвалидностью. По словам председателя родительского комитета центра "Милосердие" Покровска Донецкой области Людмилы Фоменко, социальные выплаты у таких семей с началом войны не урезались, однако дополнительной поддержки нет.

Важнейшей потребностью, говорит Людмила, для таких семей является жилье. Более 60% родителей, которых объединяет комитет "Милосердие", из-за обстрелов лишились своих домов и квартир, и не один год живут в здании переоборудованном под общежитие в небольших комнатах площадью 15 кв. м. с общим санузлом и кухней. Причем люди не могут получить сертификаты на приобретение жилья вместо уничтоженного, хотя их заявки и являются льготными.

"Жилья нет и не строится. А на получаемые социальные выплаты мы его в жизнь не купим", – отметила RegioNews женщина.

Социальные выплаты у семей весьма скромные. Например, 25-летний сын Людмилы (ситуация у семей с детьми точно такая же) имеет самую тяжелую первую группу инвалидности подгруппы А. Ежемесячные социальные выплаты на парня составляют 8 тыс. грн. Еще 2,9 тыс. грн в месяц получает его мама как лицо, присматривающая за психически больным человеком. Причем этих выплат Людмила может лишиться, если официальный ежемесячный доход семьи превысит три прожиточные минимумы (менее 9 тыс. грн).

Также мать с сыном получают 2 и 3 тыс. грн в месяц как ВПЛ. В то же время муж Людмилы выплаты как ВПЛ не получает, так как работает неофициально – в небольшом закарпатском поселке Нересница, в котором проживает семья, официально трудоустроиться крайне сложно, так как большая часть бизнеса закрылась.

Что касается медицинской поддержки, то ее, говорит Людмила, существенно сократили, что можно наблюдать по снижению количества бесплатных медпрепаратов, которые обязаны выдавать по госпрограмме. Нередко лечение сына супругам приходится оплачивать из собственных сбережений. Несколько месяцев назад парню потребовалась операция, за которую отец с матерью заплатили 50 тыс. грн в частной клинике, так как в государственном медучреждении за подобную операцию взяться не рискнули.

"Победы" и "поражения"

В плане поддержки детей в государстве действует ряд достаточно прогрессивных программ. С июля действует программа " Пакет школьника ". Для семей первоклассников выделяется госпомощь в размере 5 тыс. грн, которая предоставляется для приобретения школьных принадлежностей, одежды и обуви.

С 2020 года действует оплата родов по программе медицинских гарантий, что снимает с родителей необходимость доплачивать медработникам роддомов. Дополнительно каждая роженица получает от государства "Пакет малыша" со всем необходимым стоимостью 7,6 тыс. грн. Также действует программа муниципальная няня – услуга присмотра за ребенком до трех лет. В то же время существует ряд аспектов, которые нивелируют всю пользу перечисленной поддержки.

С 1 сентября государство решило не финансировать за счет образовательной субвенции заработную плату учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а с 1 сентября 2026 года – менее 60 человек. Не за счет ли закрытия малокомплектных школ удалось профинансировать программу "Пакет школьника"? Что касается медицинской помощи, то здесь большой проблемой является нехватка профильных врачей в детских медучреждениях. Остро не хватает неврологов, ортопедов, офтальмологов.

По словам Анны, в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" (бывшая поликлиника) одного из районов Киева, к которому она приписана, работает один детский кардиолог, который принимает лишь полдня. Мало того, с 1 января часть приемов к детским врачам в медучреждениях сделали платными, о чем свидетельствует постановление Кабмина.

В целом, за 15 лет в Украине вдвое было сокращено количество среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, лаборанток, радиологов. Также за последние годы существенно сократилось количество больниц и особенно роддомов, количество которых снизилось на четверть.

Для многих молодых мам большой поддержкой стало бы увеличение денежной помощи на рождение ребенка. На сегодня финансовая поддержка составляют 41,2 тыс. грн или 14 прожиточных минимумов. Одномоментно родители получают 10,3 тыс. грн, а остальная сумма выплачивается в течение трех лет. Отметим, что данные выплаты не менялась с 2014 года.

В то же время до 1 июля 2014 года суммы выплат при рождении ребенка составляли :

при рождении первого ребенка – 30,9 тыс. грн или 30 прожиточных минимумов на то время;

на второго – 61,9 тыс. грн или 60 прожиточных минимумов;

на третьего – 123,8 тыс. грн или 120 прожиточных минимумов.

Суммы выплачивались в течение двух, четырех и шести лет соответственно. В июле новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко инициировала законопроект 13532 об увеличение денежной помощи за рождение ребенка до 50 тыс. грн, плюс 7 тыс. грн родители смогут получать ежемесячно в течение года. Однако данный законопроект прошел лишь первое чтение. Что касается поддержки многодетных семей, то выплаты здесь выглядят более чем скромно и составляют 2,1 тыс. грн в месяц на третьего и последующего ребенка по достижению им шестилетнего возраста включительно.

Мнение родителей и международный опыт

Недальновидный человек может возразить, что детей граждане рожают для себя а не для государства, а потому содержание должно быть на плечах родителей. Но, во-первых, Украина испытывает большие демографические трудности, во-вторых, речь идет о социальной системе страны – насколько она отвечает сегодняшним вызовами и насколько способна поддержать человека в трудную минуту. Старший научный сотрудник отдела исследования качества жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАНУ Людмила Черенько отмечает, что демографическая ситуация в государстве очень сложная, а потому семьям с детьми безусловно нужно предоставлять помощь.

"При этом одних лишь государственных выплат не достаточно, необходимо комплексный подход", – отметила она в комментарии RegioNews .

Опрошенные нами мамы отмечают несколько направлений, на которые государству следовало бы обратить больше внимания.

Выплаты. Анна Демченко считает, что огромной помощью для большинства родителей с низким доходом стали бы ежемесячные дополнительные выплаты на каждого ребенка в размере минимум 4 тыс. грн до шести лет. В этом возрасте, говорит она, тратятся большие суммы на медикаменты для детей, вакцины (многие родители предпочитают импортные аналоги вместо дешевых бесплатных), а также подгузники, одежду, обувь, развивающие игры.

Обеспечение. Для нуждающихся или многодетных семей, считает Анна, было бы хорошей поддержкой выдавать в поликлиниках бесплатные противопростудные детские лекарства, а также ежемесячно помогать с недорогими подгузниками. Также хорошим вариантом, считает девушка, было бы создание банков помощи, обратившись в которые молодые родители с низким достатком бесплатно могли бы получить б/у коляску, мебель и другую помощь. Ну и, естественно, содействие с получением социального жилья либо помощь с его приобретением на доступных условиях.

Законодательство. В плане поддержки детей с инвалидностью отечественное законодательство имеет ряд серьезных недочетов, считает Людмилы Фоменко. Те же социальные выплаты, которые, по ее словам, нужно переоформлять каждые полгода и которые рассчитываются от общего дохода семьи.

"Так не должно быть. Независимо от дохода семьи ребенку требуется лечение, еда, реабилитация", – отметила она.

Европейский опыт. По словам Людмилы, один из лучших подходов поддержки детей с инвалидностью демонстрирует Германия. Такие семьи там полностью находятся на обеспечении государства. Людям предоставляют бесплатное социальное жилье, даже создаются целые микрорайоны со специально оборудованными для детей с инклюзией школами, детсадами, кафетериями, с детьми работают специально обученные соцработники и психологи.

Одна из наиболее развитых систем поддержки многодетных семей внедрена во Франции. Дополнительные выплаты семьи начинают получать с рождением второго ребенка, а не с третьего, как в других странах. Так, на двух детей семья ежемесячно получает 140 евро, а на трех – 320 евро. Есть ежегодная помощь к началу учебного года на покупку школьных принадлежностей в расчете 400 евро на каждого ребенка.

Также многодетные семьи имеют налоговые льготы. Например, при одинаковом заработке семья без детей в год платит 6,3 тыс. евро подоходного налога, а семья с тремя детьми – 1,6 тыс. евро. Также многодетные получают субсидию на аренду жилья, размер которой увеличивается в соответствие с количеством детей. К примеру, семья с тремя детьми может получать в месяц 560 евро. Также есть возможность получения социального жилья вне очереди.

В поиске новых подходов

Вне всяких сомнений, для лучшей поддержки детства требуются большие ресурсы, которые в Украине сегодня ограничены. Также вопрос, смогут ли страны Евросоюза дальше поддерживать свою социальную систему, учитывая большие экономические трудности? К примеру, из-за кризисов последних лет экономика Германии потеряла 735 млрд евро, а экономическая активность страны не растет уже три года подряд сообщает Deutsche Welle .

В то же время правительство Франции собирается экономить расходы бюджета за счет пенсий и здравоохранения сообщает Euronews . Наверняка необходимо искать другие подходы для решения кризисной ситуации для поддержки социальной сферы.

В данном разделе мы расскажем как жители Украины, не имея достаточно средств, все же пытаются улучшать социальную ситуацию в своем регионе, активно занимаясь вопросам поддержки детства. Людьми движет вера, что они заботятся о будущем своих земляков.

В селе Капустинцы Сумской области местная жительница Светлана Грищенко – владелица небольшого фермерского хозяйства, вместе со старостой Светланой Кулинич решили спасти школу от закрытия.

Для этого в село пригласили несколько многодетных семей которым предоставили бесплатное жилье – всего пять домов. Все дома Светлана Грищенко за свои средства выкупила у местных жителей и в каждом сделала ремонт. Также родителям детей помогли с трудоустройством. В итоге вместо 21 ученика через несколько месяцев в школе обучался 41 ребенок.

"В моем понимании покупка домов, чтобы поселить туда многодетные семьи, это вклад в будущее села", – рассказала нашему изданию Светлана Грищенко.

Чтобы сохранить молодежь в прифронтовых селах, местные старосты проделывают огромную работу для организации детям пространства для развития и времяпровождения, желая только одного – сохранить село.

В Партизанском старостате Первомайской общины Николаевской области жилой фонд был разрушен почти наполовину. Несмотря на трудности связанные с восстановлением села и поддержкой местных жителей, местная староста Раиса Шульга в инициативном порядке заручилась поддержкой нескольких благотворительных фондов, а также местных жителей.

В итоге в течение года в селе удалось построить небольшое здание, где дети смогли учиться и развиваться (из-за отсутствия укрытия в селе нет школы). Точно так поступил староста села Лебяжье Пролисненской (Чкаловской) общины Харьковской области Евгений Алексеенко, который вместе с друзьями и родственниками, при грантовой поддержке создал для местных детей образовательное пространство в одном из зданий.

"Сохранение молодежи в селе я считаю своей первостепенной задачей. Ведь если выедет молодежь и дети, то завтра не будет села. Не будет также соседнего села и общины. Моя цель, чтоб молодежь не сидела по лавочкам и пила напитки с банок, а занималась спортом, училась, развивалась. Не потому что это мне хочется, а потому что это хотят сами дети", – рассказал староста нашим журналистам.

Интересный опыт поддержки семей с детьми можно наблюдать в Станишевской объединенной территориальной общине Житомирской области. Местные власти за каждого ребенка, родившегося в общине, выплачивают родителям по 10 тыс. грн – это помимо другой социальной поддержки, которую община оказывает ветеранам и уязвимым категориям граждан. Как отметил глава общины Юрий Матвийчук, на войне погибают лучшие парни и девушки, поэтому община и решила поддержать материально семьи.

"При этом не важно сколько в семье рождается детей, так как за каждого ребенка мы все равно выплачиваем единоразовую материальную помощь", – рассказал он RegioNews .

Ситуация поддержки семей с детьми в Украине выглядит достаточно сложной, и кажется, имеет печальные перспективы с учетом разрушений и трудности в экономике. Однако отдельные попытки общественности поддержать детство любыми способами, показывают не только настрой людей на создание лучшего будущего, веры в него, но и то, что сделать это вполне возможно. Это пример того, к чему нужно стремиться для развития страны.