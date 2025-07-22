В Харькове заработал Центр предоставления услуг для переселенцев
В Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ, созданный при содействии Харьковской областной военной администрации. Его цель — обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Купянскую МВА.
Центр работает по принципу "единого окна". Это позволяет избежать очередей и лишних посещений разных учреждений.
Кроме административных услуг, на месте можно получить консультации и помощь от:
- Пенсионный фонд Украины;
- Государственная налоговая служба Украины;
- Харьковского областного центра занятости;
- Представитель банка ПУМБ.
Городской центр предоставления услуг ВПЛ работает по адресу: Гимназическая набережная, 22.
График работы:
- с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00;
- в пятницу – с 8:00 до 15:45.
Телефон для справок: 0-800-57-34-34.
Напомним, с 1 июля в Украине начали действовать новые правила проверки статуса внутриперемещенных лиц.
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