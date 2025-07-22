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22 июля 2025, 11:26

В Харькове заработал Центр предоставления услуг для переселенцев

22 июля 2025, 11:26
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фото: Харьковский городской совет
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В Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ, созданный при содействии Харьковской областной военной администрации. Его цель — обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Купянскую МВА.

Центр работает по принципу "единого окна". Это позволяет избежать очередей и лишних посещений разных учреждений.

Кроме административных услуг, на месте можно получить консультации и помощь от:

  • Пенсионный фонд Украины;
  • Государственная налоговая служба Украины;
  • Харьковского областного центра занятости;
  • Представитель банка ПУМБ.

Городской центр предоставления услуг ВПЛ работает по адресу: Гимназическая набережная, 22.

График работы:

  • с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00;
  • в пятницу – с 8:00 до 15:45.

Телефон для справок: 0-800-57-34-34.

Напомним, с 1 июля в Украине начали действовать новые правила проверки статуса внутриперемещенных лиц.

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