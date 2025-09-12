19:12  12 сентября
12 сентября 2025, 19:39

Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам

12 сентября 2025, 19:39
Фото: Харьковская ОВА
Команда Международной организации по миграции во главе с Робертом Тернером обсудила возможности усиления международной поддержки Харьковщины

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что во встрече принял участие начальник областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил важность привлечения иностранных доноров для реализации долгосрочных проектов поддержки вынужденных переселенцев и улучшения инфраструктуры в общинах области.

Участники договорились о внедрении ремонтных работ в местах временного проживания переселенцев, а также усовершенствовании энергоэффективности заведений медицины и образования.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

По словам Олега Синегубова, для экономии до 70% используемого генераторами топлива нужно обеспечить объекты аккумуляторами и солнечными панелями. Для реализации таких проектов область рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Глава Представительства МОМ в Украине Роберт Тернер

Глава Представительства МОМ в Украине Роберт Тернер подчеркнул, что Харьковщина остается приоритетным регионом для организации, в частности, в рамках проектов восстановления медицинских учреждений с привлечением норвежских партнеров. Он отметил возможность расширения инициатив за счет установки солнечных панелей и аккумуляторов.

Команда МОМ уже реализует ряд инфраструктурных проектов в Берестинском и Валковском общинах. В частности, планируется ремонт отделения интенсивной терапии в Валковской районной больнице, обустройство отделения хосписа в Берестинском обществе, а также капитальный ремонт пожарной станции в Старом Мерчике.

Кроме того, в Берестинской общине восстанавливают артезианскую скважину и передают оборудование для добычи чистой воды.

Руководитель саб-офиса МОМ в Харьковской области Максим Сидоров

Максим Сидоров, руководитель саб-офиса МОМ в Харьковской области, отметил важность этих инициатив для устойчивого развития общин и улучшения условий жизни переселенцев.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ. Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.

