Фото: ХОВА

Заместитель начальника ОВА Евгений Иванов встретился с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Они обсудили направления сотрудничества в рамках текущих инициатив ЮНОПС и планирования будущих программ по восстановлению Харьковской области

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В ходе встречи подробно рассмотрели проекты по восстановлению инфраструктуры, образования и здравоохранения в области. Особо акцентируют внимание на строительстве укрытий для учебных заведений, восстановлении жилищного фонда.

"По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова мы активно работаем над восстановлением инфраструктуры и жилищного фонда в наиболее пострадавших от войны районах. Сотрудничество с ЮНОПС важно для реализации стратегических инициатив, в частности для обеспечения укрытий в учебных заведениях", - говорит Евгений Иванов.

В ходе встречи с партнерами отдельно были рассмотрены программы гуманитарного разминирования, реализуемые при поддержке национальных институтов и международных партнеров, в частности Королевства Нидерланды.

"Харьковская область имеет приоритетное значение для нашей программы. Учитывая большие потребности в инфраструктуре, образовании и здравоохранении, мы готовы активно сотрудничать с местными властями. Одним из важных проектов является восстановление роддомов, расположенных под землей. Это часть нашей стратегии улучшения медицинских услуг в условиях войны", - убежден Массимо Диана, директор Офиса ЮНОПС в Украине, Молдове и Польше.

В частности, определили дальнейшие шаги в сотрудничестве и разработан план действий по представлению проектов к международным донорам, в частности партнерам из Саудовской Аравии и Катара.

Напомним, прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.