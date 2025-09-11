09:05  11 сентября
11 сентября 2025, 12:09

Совместный проект с Британией: на Харьквощине установили солнечную электростанцию для больницы

11 сентября 2025, 12:09
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

На базе больницы в Слобожанской общине Харьковской области установлена современная солнечная электростанция с элементами резервного питания

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Проект реализовал фонд RePower Ukraine при поддержке ряда британских компаний, в частности Photon Energy, Segen, Midsummer, ESS, NextEnergy Capital и SolarEnergy UK

Установленная система включает солнечную электростанцию мощностью 34 кВт и накопитель емкостью 35 кВт/ч, что позволяет полностью обеспечить работу главного корпуса больницы – амбулаторно-поликлинического отделения – даже при длительных отключениях электроэнергии. Станция уже введена в эксплуатацию.

"С начала полномасштабного вторжения энергетическая инфраструктура Харьковщины находится под постоянными ударами. Учреждения здравоохранения вынуждены работать в тяжелейших условиях. Спасибо международным партнерам, в частности фонду RePower Ukraine, за системную поддержку и помощь жителям региона", – отметила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

Это уже четвертая солнечная электростанция, установленная фондом RePower Ukraine в Харьковском регионе. Подобные системы уже работают в Харьковской городской больнице №17 и в Областной травматологической больнице.

"Это работает и это нужно людям. Мы продолжим поддерживать больницы, которые ежедневно спасают жизнь", – заявила директор фонда Светлана Вовченко.

Первую солнечную станцию фонд установил еще в 2022 году – для Харьковской детской больницы №5. Этот проект стал началом долгосрочного сотрудничества с Харьковской ОВА.

Один из амбассадоров фонда, директор британской компании Photon Energy Джонатан Бейтс, поделился, что сбор средств на проект стал настоящим марафоном, ведь одной из активностей было участие в забегах для привлечения донатов.

"Я очень благодарен нашим партнерам за помощь в реализации этой идеи. Это демонстрирует, чего можно достичь, когда отрасль объединяется ради действительно важной цели", – подчеркнул Бейтс.

Напомним, в селе Рокитное Нововодолажской общины на Харьковщине заработала новая модульная амбулатория. Она будет обслуживать более 1500 человек – жителей двух сел, а также более 500 внутренне перемещенных лиц, в том числе 112 детей.

Велика Британія Харьковская область больница Харьковская ОВА международные партнеры солнечная электростанция
