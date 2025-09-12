19:12  12 вересня
12 вересня 2025, 19:39

Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям

12 вересня 2025, 19:39
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
Команда Міжнародної організації з міграції (МОМ) на чолі з Робертом Тернером обговорила можливості посилення міжнародної підтримки Харківщини

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в зустрічі взяв участь начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив на важливості залучення іноземних донорів для реалізації довгострокових проєктів підтримки вимушених переселенців та покращення інфраструктури в громадах області.

Учасники домовилися про впровадження ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання переселенців, а також удосконалення енергоефективності закладів медицини та освіти.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За словами Олега Синєгубова, для економії до 70% палива, яке використовується генераторами, потрібно забезпечити об'єкти акумуляторами та сонячними панелями. Для реалізації таких проєктів область розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Голова Представництва МОМ в Україні Роберт Тернер

Голова Представництва МОМ в Україні Роберт Тернер підкреслив, що Харківщина залишається пріоритетним регіоном для організації, зокрема у рамках проєктів відновлення медичних закладів із залученням норвезьких партнерів. Він також відзначив можливість розширення ініціатив за рахунок встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

Команда МОМ вже реалізує низку інфраструктурних проєктів у Берестинській та Валківській громадах. Зокрема, планується ремонт відділення інтенсивної терапії у Валківській районній лікарні, облаштування відділення хоспісу в Берестинській громаді, а також капітальний ремонт пожежної станції у Старому Мерчику.

Окрім того, у Берестинській громаді відновлюють артезіанську свердловину та передають обладнання для видобутку чистої води.

Керівник саб-офісу МОМ в Харківській області Максим Сидоров

Максим Сидоров, керівник саб-офісу МОМ у Харківській області, наголосив на важливості цих ініціатив для сталого розвитку громад та покращення умов життя переселенців.

Нагадаємо, у Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО. Його мета – забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно.

