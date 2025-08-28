Обучение, гранты, работа: как на Харьковщине помогают ветеранам начать новую жизнь

Фото: Харьковская ОВА

Профессиональное обучение и содействие развитию собственного бизнеса остаются одними из главных направлений помощи ветеранам в Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В частности вопрос поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей находится на постоянном контроле начальника областной военной администрации Олега Синегубова.

Так, в рамках акции "Забота рядом" в Песочинской общине состоялась встреча с ветеранами, их семьями, представителями местных властей, ветеранских организаций, социальных служб и специалистами по поддержке демобилизованных лиц.

Особое внимание во время мероприятия было уделено вопросам профессионального обучения, возможностям начала и развития собственного дела за счет грантовых программ, а также компенсационных механизмов для работодателей и других инструментов, способствующих трудоустройству ветеранов.

Специалисты предоставили детальные консультации по социальной защите, медицинским услугам, реабилитации и психологической поддержке. Участники смогли оформить обращение, получить индивидуальные консультации и гуманитарную помощь.

"Мы постоянно совершенствуем действующие программы, расширяем спектр услуг и увеличиваем финансирование, чтобы максимально учесть реальные потребности ветеранов", – подчеркнула заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

В Песочинской общине зарегистрировано около 600 ветеранов, из которых более 500 – участники боевых действий. Подобные выездные встречи создают эффективный диалог между властью и ветеранской общественностью и способствуют развитию системной поддержки на местах.

Напомним, Харьковская ОВА продолжает работу по трудоустройству ветеранов . На сегодняшний день в общинах области уже работает более 70 специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

