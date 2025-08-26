Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Его цель – обеспечить Защитников и Защитниц и их семьи необходимой помощью для преодоления стрессовых и психоневрологических проблем.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова заместитель Вита Ковальская провела совещание с представителями общин, Научно-медицинского центра "Университетская клиника", Института неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины, Харьковского областного центра социальных служб и ветеранского пространства "Бок о бок". Во время встречи обсудили учебные программы для психологов и механизмы оказания помощи ветеранам.

Ветераны получат поддержку в центрах жизнестойкости

В рамках проекта "Найти себя" психологи из восьми пилотных громад уже начинают обучение, организованное ОО "Ресурсный центр "Ветеранское пространство "Бок о бок". С 1 сентября курсы стартуют в ХНУ им. В. Н. Каразина и на базе Харьковского национального медицинского университета. После этого специалисты пройдут 10-дневную программу повышения квалификации в Институте неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина.

Для помощи будут использовать оборудование с VR-технологиями

По словам Виты Ковальской, Харьковская ОВА совместно с международными партнерами обеспечит общины оборудованием с технологиями виртуальной реальности. Это позволит моделировать стрессовые ситуации в безопасной среде и эффективно преодолевать их. Кроме того, в регионе усиливают мониторинг потребностей ветеранов и членов их семей для дальнейшего масштабирования проекта.

Напомним, в Харьковской области в рамках национальной программы малых грантов громады получат финансирование для развития социальных услуг. Приоритет отдается поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью.