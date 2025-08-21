Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью

После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска работы, бюрократией и даже непониманием со стороны общества. RegioNews приводит несколько историй бойцов с инвалидностью, где они рассказывают о наиболее острых проблемах в адаптации, а также делятся мнением по улучшению ситуации с поддержкой

Фото: armyinform.com.ua

Узнав про инвалидность работодатель бросил трубку

Студент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Андрей Голопапа в первые дни полномасштабной войны пошел добровольцем. На тот момент парню было всего 18 лет. Андрей записали в 101 бригаду охранять Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины, а в сентябре 2022 года его подразделение перебросили в Донецкую область. Там парень принимал участие в ряде боев, но однажды попал под минометный обстрел в результате чего получил ранение и лишился части левой ноги, получив II группу инвалидности. Происшествие стало для молодого человека тяжелым ударом, однако благодаря поддержке родных и прежде всего супруги, ему постепенно удалось свыкнуться с реалиями новой жизни.

Дмитрий Олийник. Фото: из личного архива

Одной из важнейших потребностей ветеранов Андрей называет возможность зарабатывать. Ежемесячная пенсия у молодого человека составляет 23 тыс. грн, что значительно выше остальных категорий уязвимых граждан, однако и этой сумму молодой семье не хватало на проживание на съемной квартире в Киеве. Уволившись со службы, Андрей прошел обучение по управлению агродронами, после чего принялся искать работу.

"Двое работодателей сразу отказали, когда узнали о моем ранении. Один бросил трубку телефона, второй сказал, что перезвонит, но в итоге не перезвонил. Я все-таки нашел работу, однако в последствие там полностью проигнорировали условия нашей договоренности. Я сообщил, что не могу таскать тяжести и также имею ограничения по времени работы из-за протеза. Работодатель согласился и заверил, что у меня будет помощник, который будет делать тяжелую работу. Но первый же заказ, и меня с еще с другим сотрудником отправляют на объект, где мы всю ночь вынуждены были таскать двадцатикилограммовые аккумуляторы, столитровые бочки. По возвращению я сразу же написал заявление на увольнение. Я уже молчу о том, что нам не было предоставлено средств защиты – ни респираторов, ни перчаток", – рассказал Андрей RegioNews .

Петр Буряк. Фото: из личного архива

Наличие работы для ветеранов, это не только решение финансовых трудностей, но и возможность быстрее адаптироваться к новой для себя жизни. Иллюстрацией этому является пример военнослужащего 24 отдельной механизированной бригады Петра Буряка. До войны мужчина работал дальнобойщиком, побывал в нескольких десятках стран. Однажды во время выполнения боевой задачи Петр подорвался на противотанковой мине и лишился обеих ног. Мужчина понимал, что работать дальнобойщиком его никто не возьмет, и чтобы не впасть в депрессию решил посвятить себя волонтерской помощи побратимам, создал благотворительный фонд "Незламні воїни". Все необходимое Петр доставляет военнослужащим на микроавтобусе, которым сам и управляет.

Андрей Голопапа

"К сожалению, не все ветераны, получившие тяжелые ранения, могут найти в себе силы заниматься активной деятельностью. Многие впадают в депрессию, начинают злоупотреблять алкоголем. Поэтому государству необходимо показать, что оно нуждается в ветеранах, а это можно добиться, оказав им первую очередь помощь в трудоустройстве", – рассказал нашим журналистам ветеран.

Андрей Голопапа

Нужно отметить, что власти и бизнес вводят некоторые программы помощи с трудоустройством для ветеранов с инвалидностью. Например, обучение IT, а также бесплатные ваучеры на обучение новым профессиям. Кроме того в ряде областей функционируют специализированные автошколы МВД, где ветераны с инвалидностью могут пройти бесплатное обучение на специально оборудованных автомобилях. Также работодателям государство выплачивает компенсации за обустройство инклюзивных рабочих мест для ветеранов с I и II группой инвалидности в размере 15 и 10 минимальных зарплат соответственно. Но как показывает практика, эти и другие меры поддержки носят скорее разрозненный характер, не наблюдается полноценного вовлечения ветеранов в экономическую систему.

Вынуждены бороться за свои интересы

Еще одной важнейшей потребностью ветеранов является содействие в их социализации. Справиться с депрессией может помочь внедрение программ поддержки – от спортивных состязаний, до просветительской работы в госпиталях и центрах реабилитации и др. На этот счет интересно послушать точку зрения ветерана, спортсмена, обладателя золотой и серебряной медали на соревнованиях Air Force в США, участника по установке командного мирового рекорда по стронгмену на международном спортивном фестивале в Мадриде – Артема Погорилого.

Артем Погорилый

Будучи добровольцем, Артем в октябре 2022 года попал под обстрел на Донецком направлении, получил тяжелое ранение левой ноги, которую пришлось ампутировать. В комментарии RegioNews ветеран рассказал, что первое время пребывал в глубокой депрессии. Однажды к ним в госпиталь приехал ветеран АТО, Уполномоченный президента по реабилитации военных Вадим Свириденко, у которого не было обеих кистей и стоп. При этом сам Вадим общался с ветеранами с оптимизмом и на позитиве. Это стало для Артема серьезным мотивирующим фактором. С тех пор ветеран не только активно занялся спортом, которым занимался и до войны, но стал привлекать к этому других военных с инвалидностью. В то же время Артем указывает на системные трудности в этом вопросе, и одной из серьезных преград является недостаточная информативность.

Андрей Голопапа

В Полтаве, говорит Артем, в благотворительных мероприятиях или розыгрыше грантов участвуют по больше части одни и те же ветераны. И это несмотря на широкое освещение предстоящих событиях в соцсетях и усилиях самих военнослужащих, которые постоянно привлекают бойцов из госпиталей и центров реабилитации. По мнению Артема, в плане информирования местным властям и государству следовало бы больше принимать участия, посодействовать с задействованием СМИ, всевозможных служб. И тут проявляется еще одно обстоятельство – недостаточная заинтересованность властей.

"Мы серьезно занимаемся разными видами адаптивного спорта для ветеранов, так вот, нам ни разу от властей нашего города не были открыты двери. Все выбиваем своими силами. При этом знаем, что средства на подобные цели есть, но их, почему-то, не очень хотят выделять. Да, мероприятия для ветеранов проводятся, но, по моему мнению, в основном это популизм – сфотографировались и все. Мы, конечно, постепенно продавливаем ситуацию, но лучше если был бы двусторонний диалог", – отметил ветеран.

Еще одной серьезной преградой является бюрократия и случаи произвола. Ярчайшим примером того является ситуации, когда ветерану по ошибке или намерено занижают группу инвалидности, что отражается на его выплатах. Одним из тех, кто постоянно говорит о данной проблеме – ветеран Дмитрий Олийник, который участвовал в обороне Харькова в первые дни полномасштабной войны. Тогда парень получил тяжелое ранение ноги, перенес 15 операций. Конечность в итоге удалось спасти, но она стала недееспособной являясь по сути биопротезом. Дмитрий много месяцев добивался, чтобы ему назначили II группу, однако глава местной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) назначила III группу, заявив, что для II группы ногу будто бы нужно было ампутировать. Об этом Дмитрий написал в Facebook . В итоге бойцу таки удалось добиться II группы. В то же время произошедшая несправедливость глубоко повлияла на ветерана.

"После собственной борьбы с коррумпированным МСЭК я дал себе слово: помогать тяжелораненым воинам", – отметил он в социальной сети. Ветеран создал общественную организацию " Майбутнє ветеранів " где помогает военнослужащим, которые были несправедливо лишены группы инвалидности из-за занижения их ранений. На данном этапе Дмитрий сумел помочь уже 20 военнослужащим.

Случаи со снижением группы инвалидности не единственный системный прокол. Из-за того что в приказе Минразвития Украины дата, после которой стало невозможным защищать Мариуполь, значилось 4 марта 2022 года, хотя боевые действия в городе велись до 20 мая 2022 года, многие местные жители были лишены возможности получить статусе лица с инвалидностью вследствие войны. А это повышенные выплаты. И только после того как скандал достиг публичной плоскости Минразвития в конце апреля 2025 года обновило список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, либо временно оккупированных РФ, и изменило дату ведения боевых действий в Мариуполе на 20 мая.

"Нам тоже тяжело"

Отношение в обществе – одна из чувствительных тем касаемо возвращения бойцов к гражданской жизни, которой также нужно уделять большое внимание. Наряду с поддержкой военнослужащих большей частью населения, имеют место случаи непонимания, а, порой, неодобрения со стороны части граждан, о чем отмечали все наши собеседники. Артем Погорилый говорит, что неоднократно замечал случаи, когда прохожие отходили или отворачивались от человека в "пикселе" или "мультике".

Андрей Голопапа

"Я думал, что когда вернусь, то благодарности общества к людям, которые их защищают будет еще больше. Но как-то общество немного отдаляется. Один собеседник мне как-то сказал, что тебе, мол, повезло, что не на войне. Да, повезло. Жалко, правда, что без ноги остался. И подобных немыслимых фраз хватает, можно даже рейтинг составлять", – рассказал Артем. При этом ветеран считает, что случаи неодобрения проявляются у небольшого количества граждан, по большей части тех, у кого общение с людьми касательных армии сведено к минимуму.

Андрей Голопапа знает немало случаев, когда ветераны с инвалидностью имеют неприятные разговоры с гражданами в общественных местах. Парень сам столкнулся с подобным в столичном метро.

"Я сидел в вагоне и меня мамочка с ребенком начала сгонять, мол, почему я сижу, а не уступлю место ребенку. Бабушка этого ребенка вообще говорила, что я болен на голову. При этом они видели что я военный, что с протезом. Уже на выходе, бабушка извинилась, но осадок все же остался", – рассказал молодой человек.

Отношение в обществе Андрей считает важнейшим фактором, именно поэтому он систематически проводит лекции на которых рассказывает о коммуникации военных и гражданских.

Один из наших собеседников, военнослужащий из Селидово Донецкой области, инвалид II группы по имени Алексей (попросил не называть фамилию) призывает граждан с уважением относиться к ветеранам.

Артем Погорилый

"Мне часто приходится слышать от людей, что я контуженный, что у меня крыша не на месте. Кто-то свое неодобрение выражает взглядом, поведением, кто посмелее может и в глаза высказать. При этом не все осознают, что мы тоже люди, нам тоже тяжело. Многим сложно понять, через какие ужасы нам пришлось пройти, когда едва ли не каждый день у тебя всплывают воспоминания о погибших товарищах. С этим очень тяжело жить. К сожалению, есть те, кто этого не понимает, и не хочет понять", – подытожил Алексей. По мнению ветеранов, повлиять на ситуацию можно с помощью системной информированности населения со стороны государства. Но именно с отсутствием всестороннего подхода и кроются основные трудности поддержки ветеранов, о которых мы расскажем ниже.

Вместо "социальной иглы" – создание возможностей

По мнению ветеранов, краеугольным камнем в их адаптации, помимо соцподдержки, должна стать также возможность их участия в развитии общества. Артем Погорилый уверен, что нельзя просто сажать ветерана на "социальную иглу", ограничиваясь лишь выплатой пенсий, что в итоге приведет к перегрузу социальной системы. Нужно вовлекать людей в экономическую сферу, создавать условия. С учетом больших демографических трудностей и массового выезда населения за рубеж, именно ветераны, считает Артем, могут стать тем серьезным подспорьем в экономике независимо от степени ранения и инвалидности.

"Человек может иметь серьезные физические недостатки, при этом обладать умом и знаниями, что с учетом развития компьютерных технологий значительно расширит его возможности. Поэтому ветеранам с инвалидностью нужно создавать соответствующие условия поддержки, чтобы их поддерживать и направлять на развитее и благо общества, государства", – подытожил он.

Артем Погорилый

При этом подобные инициативы будут нежизнеспособны, если система будет игнорировать острые потребности граждан. Рассказывая о задачах, которые стоят перед его организацией "Майбутнє ветеранів", Дмитрий Олийник подчеркнул , что его цель не просто оказывать поддержку, а участвовать в выстраивании системы, в которой ветеран не будет один на один с "бумажными каруселями". И важнейшим аспектом Дмитрий считает возможность ветеранов непосредственно участвовать в разработке и реализации ветеранской политики. Подобные пожелания высказывают и в других общественных организациях поддержки людей с инвалидностью. Директор Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского товарищества слепых Константин Ильницкий, 20 лет назад потерявший зрение, уверен, что в вертикали власти необходимо увеличить присутствие людей с инвалидностью. Он считает, что только человек, который на собственном опыте знает потребности людей с инвалидностью, может инициировать необходимые и действенные программы для поддержки таких граждан.

В завершение добавим, что система, ориентирована прежде всего на всестороннюю поддержку населения, в итоге придает огромную мотивацию и уверенность в завтрашний день. И в конечном итоге вызывает у людей желание активно участвовать в восстановлении и развитии своей страны.