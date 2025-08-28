Навчання, гранти, робота: як на Харківщині допомагають ветеранам почати нове життя

Фото: Харківська ОВА

Професійне навчання та сприяння розвитку власного бізнесу залишаються одними з головних напрямів допомоги ветеранам у Харківській області

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зокрема, питання підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх родин перебуває на постійному контролі начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Так, у межах акції "Турбота поруч" у Пісочинській громаді відбулася зустріч з ветеранами, їхніми родинами, представниками місцевої влади, ветеранських організацій, соціальних служб та фахівцями з підтримки демобілізованих осіб.

Особливу увагу під час заходу було приділено питанням професійного навчання, можливостям започаткування та розвитку власної справи за рахунок грантових програм, а також компенсаційним механізмам для роботодавців й іншим інструментам, що сприяють працевлаштуванню ветеранів.

Фахівці надали детальні консультації щодо соціального захисту, медичних послуг, реабілітації та психологічної підтримки. Учасники також змогли оформити звернення, отримати індивідуальні консультації та гуманітарну допомогу.

"Ми постійно вдосконалюємо чинні програми, розширюємо спектр послуг і збільшуємо фінансування, щоб максимально врахувати реальні потреби ветеранів", – підкреслила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

У Пісочинській громаді зареєстровано близько 600 ветеранів, з яких понад 500 – учасники бойових дій. Подібні виїзні зустрічі створюють ефективний діалог між владою та ветеранською спільнотою і сприяють розвитку системної підтримки на місцях.

Нагадаємо, Харківська ОВА продовжує роботу з працевлаштування ветеранів. На сьогодні у громадах області вже працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

