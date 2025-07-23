Власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам

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Харьковская ОВА продолжает работу по трудоустройству ветеранов и повышению квалификации водителей из лиц с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Вопросы поддержки и помощи Защитникам и Защитницам и членам их семей находится на личном контроле начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Харьковская областная военная администрация продолжает реализацию ветеранской политики. Одна из ключевых задач – помощь ветеранам в реинтеграции в гражданскую жизнь и трудоустройство. В общинах Харьковской области уже работает более 70 специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, готовых помочь всем желающим трудоустроиться, в том числе в системе МВД, а также открыть собственное дело", - отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Также при поддержке Харьковской ОВА активно реализуется проект подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств из числа лиц с инвалидностью в результате войны. В частности, за средства областного бюджета был приобретен и переоборудован учебный автомобиль для определенной категории лиц.

Напомним, Харьковщина – среди лидеров по реализации услуг по охране психического здоровья.