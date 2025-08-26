13:16  26 августа
26 августа 2025, 15:39

Малые гранты в Харьковской области: поддержка для семей и новые социальные услуги

26 августа 2025, 15:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
В рамках национальной программы малых грантов, охватывающей 10 областей Украины, включая Харьковскую, общины получат финансирование на развитие социальных услуг для уязвимых категорий населения – прежде всего семей с детьми и людей с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews.

Проект реализуют в рамках программы SPIRIT при поддержке Министерства социальной политики Украины, ЮНИСЕФ, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, правительства Великобритании и поддержки Харьковской областной военной администрации.

Участие в программе принимают общины, отобранные через открытый конкурс.

Отобранные поставщики социальных услуг получат финансирование до 60 тысяч долларов для внедрения новых сервисов. Услуги для населения предоставляются бесплатно. Особенность подхода – в прямом финансировании именно поставщиков услуг, а не органов власти, что позволяет быстрее реагировать на нужды людей.

В Харьковской области поддержку уже получили 12 организаций, в частности, в Харькове, Чугуеве, Изюме, Лозовой, Златополье, Близнецах и Слобожанском обществе. Среди услуг – социальное сопровождение семей в сложных обстоятельствах, дневной уход за детьми с инвалидностью, поддержка детей-сирот и услуги раннего вмешательства.

Итоги реализации программы планируется подвести в конце 2025 года.

Напомним, Харьковщина продолжает активное сотрудничество с международными организациями для ускоренного восстановления региона, пострадавшего в результате военных действий. Отмечается, что Харьковщина и Днепропетровщина получат $14 млн на гуманитарные проекты.

