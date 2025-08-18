Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 августа российская армия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 140-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 88 вражеских дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА в 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Напомним, утром 18 августа оккупанты атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. Известно о пяти погибших, среди них – полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.

В результате попадания вражеских беспилотников в Одесской области вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.