Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7

Фото: ДСНС Харківщини

Кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого дронового удару по Індустріального району Харкова зросла до семи

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, тіло ще однієї жертви виявили серед завалів — раніше мер повідомляв про шістьох загиблих.

До цього прокуратура повідомляла про п'ятьох загиблих й щонайменше 30 постраждалих. У Харківській ОВА зазначили, що серед загиблих є двоє дітей, ще шестеро малолітніх зазнали поранень.

Як відомо, у зв’язку з трагедією в місті оголосили День жалоби.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих. Також відомо, що серед жертв обстрілу – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.