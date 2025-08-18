Фото: ОВА

В Индустриальном районе Харькова пять человек считаются пропавшими без вести

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Число погибших увеличилось. Четвертой жертвой утренней вражеской атаки на Харьков стал 16-летний мальчик – тело ребенка обнаружили под завалами.

Ранения получили 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

"5 человек сейчас считаются пропавшими в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно, люди могут находиться под завалами", – отметил чиновник.

Напомним, утром 18 августа окупанты атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. Ранее сообщалось о трех погибших, среди них – полуторагодовалая девочка.

Около 22:50 17 августа российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома, пострадали 11 человек.