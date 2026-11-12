Литва передаст Украине оборудование для энергетики – Зеленский

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Литва передаст Украине часть необходимого оборудования для поддержки энергетической инфраструктуры. Соответствующее решение уже приняли

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам главы государства, во время встречи стороны обсудили помощь украинской энергетике и логистическую поддержку.

Зеленский отметил, что ситуация остается сложной во многих городах Украины. Также стороны обсудили объекты энергетической инфраструктуры, которые могут стать целями новых российских атак.

"Литва предоставит часть необходимого оборудования. Решение уже есть, и мы ожидаем поставок", – сообщил президент.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о подготовке новых мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, Европейская комиссия уже приступила к согласованию конкретных шагов, которые должны помочь украинским городам и общинам пережить зиму.