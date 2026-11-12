РФ атаковала Украину ракетами "Циркон", "Искандер" и 123 БпЛА: есть попадания на 17 локациях
В ночь на 12 ноября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами "Циркон" и 123 ударными БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили пять "Бандеролей" и 89 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 18 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетику и жилищный сектор Ровенской области. Из-за вражеских ударов есть обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.