Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 ноября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами "Циркон" и 123 ударными БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили пять "Бандеролей" и 89 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 18 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетику и жилищный сектор Ровенской области. Из-за вражеских ударов есть обесточивание в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.