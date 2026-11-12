Фото: ОВА

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Из-за вражеских ударов жители населенных пунктов Ровенского и Сарненского районов остались без электроснабжения.

В частности, полностью обесточен город Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят к работе от генераторов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

По информации ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки в Ровенской области. Все работы на местах завершены.

Напомним, 15 человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район.